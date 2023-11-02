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Китай планирует в 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023
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06:55 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/kitay-1906839894.html
Китай планирует в 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде, пишут СМИ
Китай планирует в 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023
Китай планирует в 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде, пишут СМИ
Сороковая китайская антарктическая научная экспедиция стартовала в среду и продлится более пяти месяцев, в рамках экспедиции к февралю 2024 года планируется... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T06:55
2023-11-02T06:55
китай
антарктида
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ПЕКИН, 2 ноя - РИА Новости. Сороковая китайская антарктическая научная экспедиция стартовала в среду и продлится более пяти месяцев, в рамках экспедиции к февралю 2024 года планируется завершить строительство новой станции вблизи моря Росса, которая станет пятой научно-исследовательской станцией Китая в Антарктике, сообщает издание Global Times. В экспедицию отправились три судна: научно-исследовательские ледоколы "Сюэлун" и "Сюэлун-2", а также грузовое судно "Тяньхуэй", перевозящее материалы и оборудование для строительства новой научно-исследовательской станции. В общей сложности в экспедиции участвуют более 460 человек, которые будут исследовать влияние изменения климата на экосистему Антарктики, а также роль этого региона в глобальном изменении климата. Вместе с тем экспедиционная группа проведет комплексные исследования и мониторинг биологической экологии, прибрежной морской среды и экосистем, отложений, атмосферы, снега, льда, космоса, а также распределение загрязняющих веществ. Отмечается, что новая станция станет пятой китайской станцией в Антарктике после станций "Куньлунь", "Чанчэн", "Тайшань" и "Чжуншань". Как пишет издание "Жэньминь жибао", дизайн здания станции вдохновлен созвездием Южный Крест, которое указывало путь китайскому мореплавателю Чжэн Хэ в его путешествиях. На станции площадью 5244 квадратных метров летом смогут находиться 80 членов экспедиции, а зимой - 30.
https://ria.ru/20221102/avtodorogi-1828664968.html
https://ria.ru/20230602/antarktida-1875361410.html
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китай, антарктида
Китай, Антарктида
Китай планирует в 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде, пишут СМИ

Global Times: КНР планирует к 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЧлен экипажа на корабле в Тихоокеанском секторе Антарктики в районе моря Росса
Член экипажа на корабле в Тихоокеанском секторе Антарктики в районе моря Росса - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Член экипажа на корабле в Тихоокеанском секторе Антарктики в районе моря Росса. Архивное фото
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ПЕКИН, 2 ноя - РИА Новости. Сороковая китайская антарктическая научная экспедиция стартовала в среду и продлится более пяти месяцев, в рамках экспедиции к февралю 2024 года планируется завершить строительство новой станции вблизи моря Росса, которая станет пятой научно-исследовательской станцией Китая в Антарктике, сообщает издание Global Times.
В экспедицию отправились три судна: научно-исследовательские ледоколы "Сюэлун" и "Сюэлун-2", а также грузовое судно "Тяньхуэй", перевозящее материалы и оборудование для строительства новой научно-исследовательской станции.
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В общей сложности в экспедиции участвуют более 460 человек, которые будут исследовать влияние изменения климата на экосистему Антарктики, а также роль этого региона в глобальном изменении климата. Вместе с тем экспедиционная группа проведет комплексные исследования и мониторинг биологической экологии, прибрежной морской среды и экосистем, отложений, атмосферы, снега, льда, космоса, а также распределение загрязняющих веществ.
Отмечается, что новая станция станет пятой китайской станцией в Антарктике после станций "Куньлунь", "Чанчэн", "Тайшань" и "Чжуншань".
Как пишет издание "Жэньминь жибао", дизайн здания станции вдохновлен созвездием Южный Крест, которое указывало путь китайскому мореплавателю Чжэн Хэ в его путешествиях. На станции площадью 5244 квадратных метров летом смогут находиться 80 членов экспедиции, а зимой - 30.
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