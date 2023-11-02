https://ria.ru/20231102/kirienko-1907040465.html

Кириенко поблагодарил Собянина за создание павильона "Атом" на ВДНХ

Кириенко поблагодарил Собянина за создание павильона "Атом" на ВДНХ - РИА Новости, 02.11.2023

Кириенко поблагодарил Собянина за создание павильона "Атом" на ВДНХ

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко поблагодарил мэра Москвы Сергея... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:56

2023-11-02T18:56

2023-11-02T19:00

космос - риа наука

москва

россия

сергей собянин

александр новак

сергей кириенко

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907039904_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_726a67c59ebd7ceda44d36420c37648f.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета "Росатома" Сергей Кириенко поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина, правительство Москвы и "Росатом" за создание павильона "Атом" на ВДНХ, который будет работать на выставке-форуме "Россия". "Я хочу сегодня и Сергею Семеновичу, и всему правительству Москвы сказать огромное спасибо не только за реализацию мечты об этом павильоне, но и за то, что с момента, когда Выставка достижений народного хозяйства стала одним из проектов правительства Москвы, она поменялась неузнаваемо", - сказал Кириенко на открытии павильона "Атом" на ВДНХ в рамках выставки-форума "Россия". Кириенко поблагодарил всех работников атомной отрасли, Росатом, вице-премьера правительства РФ Александра Новака. "Сегодня атомная отрасль является мечтой и гордостью", - добавил он. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. Павильон "Атом" - уникальный архитектурный объект с четырьмя надземными и тремя подземными этажами. Площадь нового выставочного центра - около 25 тысяч квадратных метров. В павильоне размещено несколько выставочных зон, из которых основную экспозицию составляют три - "Советский атомный проект", "Время первых" и "Современная атомная промышленность". Экспозиция "Советский атомный проект" рассказывает о том, как в условиях военного и послевоенного времени развивалась советская атомная отрасль и как был достигнут ядерный паритет, сохранивший мир во второй половине ХХ века. "Время первых" дает представление о научно-технической революции 1950-1960-х годов, движущей силой которой стало изучение атомной энергии. Раздел "Современная атомная промышленность" рассказывает, как сегодня исследования и новые технологии в атомной отрасли служат на благо человечества в медицине, экологии, логистике и энергетике. Ключевой экспонат экспозиции - инсталляция, иллюстрирующая принципы работы современных ядерных реакторов.

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, москва, россия, сергей собянин, александр новак, сергей кириенко, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", выставка-форум "россия"