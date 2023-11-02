https://ria.ru/20231102/kiberataki-1906861106.html

Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ

Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 02.11.2023

Вашингтон готовится к возможным кибератакам из Ирана, пишут СМИ

Американские власти готовятся к возможным кибератакам со стороны Ирана на фоне поддержки США Израиля в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает газета Politico со РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:19

2023-11-02T10:19

2023-11-02T10:19

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Американские власти готовятся к возможным кибератакам со стороны Ирана на фоне поддержки США Израиля в конфликте на Ближнем Востоке, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных лиц в США. "Власти США готовятся к возможному всплеску иранских кибератак в отместку за поддержку Израиля в конфликте с ХАМАС", - говорится в материале. Газета со ссылкой на заявления американских чиновников отмечает, что под угрозой кибератак, помимо Израиля, находятся США "и другие страны", которые поддерживают израильское правительство. Возможные атаки, как отмечается, могут быть нацелены на повреждение критически важных систем, в частности, водоснабжения и электроснабжения. "Мы должны быть готовы к этому, к попытке атаковать нашу критическую инфраструктуру или нашу электросеть, или, например, транспортную сеть, водоснабжение", - приводит газета слова экс-министра национальной безопасности США Майкла Чертоффа. Газета отмечает, что американские власти пока не обладают разведданными, свидетельствующими о том, что Иран планирует атаку на критически важные объекты инфраструктуры США. "Однако они находятся в состоянии повышенной готовности и надеются, что новые средства защиты ... смогут адаптироваться и развиваться для противостояния угрозам на нескольких фронтах", - пишет Politico. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231030/kiberbezopasnost-1905234579.html

https://ria.ru/20230814/defitsit-1889869441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, иран, владимир путин, хамас, politico, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году