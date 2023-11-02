https://ria.ru/20231102/khezbollakh-1906931585.html
В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем
В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем - РИА Новости, 02.11.2023
В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем
Не менее 50 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" погибли с начала эскалации конфликта с Израилем, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:39
2023-11-02T13:39
2023-11-02T13:39
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хезболла
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Не менее 50 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" погибли с начала эскалации конфликта с Израилем, сообщает телеканал Al-Arabiya. "Хезболлах объявило о смерти одного из своих членов, в результате чего число погибших с начала эскалации достигло 50", - говорится в сообщении телеканала Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
https://ria.ru/20231101/udar-1906820325.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем
С начала эскалации конфликта с Израилем погибли не менее 50 членов "Хезболлах"