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В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем - РИА Новости, 02.11.2023
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13:39 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/khezbollakh-1906931585.html
В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем
В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем - РИА Новости, 02.11.2023
В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем
Не менее 50 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" погибли с начала эскалации конфликта с Израилем, сообщает телеканал Al-Arabiya. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T13:39
2023-11-02T13:39
в мире
израиль
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Не менее 50 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" погибли с начала эскалации конфликта с Израилем, сообщает телеканал Al-Arabiya. "Хезболлах объявило о смерти одного из своих членов, в результате чего число погибших с начала эскалации достигло 50", - говорится в сообщении телеканала Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
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в мире, израиль, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В "Хезболлах" заявили о потерях с начала эскалации конфликта с Израилем

С начала эскалации конфликта с Израилем погибли не менее 50 членов "Хезболлах"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболлах"
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболлах". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Не менее 50 членов ливанского шиитского движения "Хезболлах" погибли с начала эскалации конфликта с Израилем, сообщает телеканал Al-Arabiya.
"Хезболлах объявило о смерти одного из своих членов, в результате чего число погибших с начала эскалации достигло 50", - говорится в сообщении телеканала
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.
Бойцы ливанского движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Израиль нанес удар по позициям "Хезболлах" в Ливане
Вчера, 23:15
 
В миреИзраильХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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