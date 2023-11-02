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В атаке на Израиль приняли участие три тысячи бойцов ХАМАС, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 02.11.2023
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07:15 02.11.2023 (обновлено: 07:41 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/khamas-1906840714.html
В атаке на Израиль приняли участие три тысячи бойцов ХАМАС, заявил ЦАХАЛ
В атаке на Израиль приняли участие три тысячи бойцов ХАМАС, заявил ЦАХАЛ - РИА Новости, 02.11.2023
В атаке на Израиль приняли участие три тысячи бойцов ХАМАС, заявил ЦАХАЛ
Около трех тысяч боевиков ХАМАС участвовали в нападении на Израиль 7 октября, пишет газета Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T07:15
2023-11-02T07:41
израиль
восточный иерусалим
россия
в мире
владимир путин
хамас
армия обороны израиля (цахал)
оон
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около трех тысяч боевиков ХАМАС участвовали в нападении на Израиль 7 октября, пишет газета Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Согласно новой оценке ЦАХАЛ, в бойне, устроенной ХАМАС 7 октября, приняли участие около 3000 террористов, вторгшихся на юг Израиля ", - пишет газета. Отмечается, что при подсчете учитывались только вооруженные боевики и не учитывались гражданские жители сектора Газа, которые впоследствии воспользовались огромными брешами в пограничном заграждении, чтобы попасть в Израиль. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://radiosputnik.ria.ru/20231101/proryv-1906815023.html
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израиль, восточный иерусалим, россия, в мире, владимир путин, хамас, армия обороны израиля (цахал), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Восточный Иерусалим, Россия, В мире, Владимир Путин, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В атаке на Израиль приняли участие три тысячи бойцов ХАМАС, заявил ЦАХАЛ

Times of Israel: ЦАХАЛ оценил число атаковавших страну бойцов ХАМАС в три тысячи

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Около трех тысяч боевиков ХАМАС участвовали в нападении на Израиль 7 октября, пишет газета Times of Israel со ссылкой на данные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«
"Согласно новой оценке ЦАХАЛ, в бойне, устроенной ХАМАС 7 октября, приняли участие около 3000 террористов, вторгшихся на юг Израиля ", - пишет газета.
Отмечается, что при подсчете учитывались только вооруженные боевики и не учитывались гражданские жители сектора Газа, которые впоследствии воспользовались огромными брешами в пограничном заграждении, чтобы попасть в Израиль.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,7 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Израильские солдаты на танке. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
ЦАХАЛ заявил о прорыве передней линии обороны ХАМАС на севере Газы
Вчера, 22:06
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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ИзраильВосточный ИерусалимРоссияВ миреВладимир ПутинХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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