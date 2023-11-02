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В Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ - РИА Новости, 02.11.2023
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Рязанская область
 
15:31 02.11.2023 (обновлено: 15:32 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/kapremont-1906972188.html
В Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ
В Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ - РИА Новости, 02.11.2023
В Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ
Капитальный ремонт 23 школ проведут в Рязанской области за три года, на эти цели регион получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Павел... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T15:31
2023-11-02T15:32
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РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт 23 школ проведут в Рязанской области за три года, на эти цели регион получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале. "Рязанская область получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей на капремонт школ &lt;…&gt; В 2024-2026 годах проведем капремонт 23 школ. В следующем году работы пройдут в шести школах, из них две - в Рязани, четыре - в малых городах и селах области", - написал губернатор. Он отметил, что Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурсного отбора регионов на выделение финансирования, и Рязанская область вошла в число получателей федеральных субсидий. По словам главы региона, за прошедшие два года благодаря федеральной поддержке в области модернизировали 40 школ. За счет регионального бюджета в этом году провели плановый ремонт в 118 учебных заведениях. "В первую очередь обращали внимание на создание безопасных и комфортных условий для учащихся и педагогов. Будем и дальше обновлять наши школы за счет региональных и муниципальных средств, а также за счет средств федерального бюджета", - подчеркнул Малков.
https://ria.ru/20231102/malkov-1906933313.html
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рязанская область, павел малков, рязань, россия
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, Рязань, Россия
В Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ

Губернатор Малков: в Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт 23 школ проведут в Рязанской области за три года, на эти цели регион получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.
"Рязанская область получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей на капремонт школ <…> В 2024-2026 годах проведем капремонт 23 школ. В следующем году работы пройдут в шести школах, из них две - в Рязани, четыре - в малых городах и селах области", - написал губернатор.
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Он отметил, что Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурсного отбора регионов на выделение финансирования, и Рязанская область вошла в число получателей федеральных субсидий.
По словам главы региона, за прошедшие два года благодаря федеральной поддержке в области модернизировали 40 школ. За счет регионального бюджета в этом году провели плановый ремонт в 118 учебных заведениях.
"В первую очередь обращали внимание на создание безопасных и комфортных условий для учащихся и педагогов. Будем и дальше обновлять наши школы за счет региональных и муниципальных средств, а также за счет средств федерального бюджета", - подчеркнул Малков.
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