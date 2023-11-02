В Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ
Губернатор Малков: в Рязанской области за три года проведут капремонт 23 школ
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе
Шпаклевка потолка в средней общеобразовательной школе. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 2 ноя - РИА Новости. Капитальный ремонт 23 школ проведут в Рязанской области за три года, на эти цели регион получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале.
"Рязанская область получит дополнительно 1,5 миллиарда рублей на капремонт школ <…> В 2024-2026 годах проведем капремонт 23 школ. В следующем году работы пройдут в шести школах, из них две - в Рязани, четыре - в малых городах и селах области", - написал губернатор.
Он отметил, что Министерство просвещения РФ подвело итоги конкурсного отбора регионов на выделение финансирования, и Рязанская область вошла в число получателей федеральных субсидий.
По словам главы региона, за прошедшие два года благодаря федеральной поддержке в области модернизировали 40 школ. За счет регионального бюджета в этом году провели плановый ремонт в 118 учебных заведениях.
"В первую очередь обращали внимание на создание безопасных и комфортных условий для учащихся и педагогов. Будем и дальше обновлять наши школы за счет региональных и муниципальных средств, а также за счет средств федерального бюджета", - подчеркнул Малков.