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IFJ призвала Израиль прекратить "бойню" журналистов - РИА Новости, 02.11.2023
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17:02 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/izrail-1907000812.html
IFJ призвала Израиль прекратить "бойню" журналистов
IFJ призвала Израиль прекратить "бойню" журналистов - РИА Новости, 02.11.2023
IFJ призвала Израиль прекратить "бойню" журналистов
Международная федерация журналистов (IFJ) в совместном с еще 70 международными журналистскими ассоциациями заявлении призвала Израиль принять конкретные меры по РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:02
2023-11-02T17:02
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
владимир путин
хамас
оон
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) в совместном с еще 70 международными журналистскими ассоциациями заявлении призвала Израиль принять конкретные меры по защите и обеспечению безопасности журналистов в зоне конфликта и "прекратить беспрецедентную бойню" в отношении сотрудников СМИ, говорится в распространенном заявлении организации. "Призываем правительство Израиля в соответствии с нормами международного права принять конкретные меры по защите жизни журналистов, освещающих войну в Газе. С начала войны каждый день погибает более одного работника СМИ, что представляет собой беспрецедентную бойню", - говорится в заявлении. В федерации подчеркнули, что "количество работников СМИ, погибших за три недели конфликта, беспрецедентно, ...это просто неприемлемо, и израильскому правительству придется взять на себя всю ответственность". В конце октября Международный Комитет по защите журналистов сообщал, что по меньшей мере 31 журналист погиб в ходе эскалации палестино-израильского конфликта. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/zhurnalisty-1906976673.html
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ХАМАС, ООН
IFJ призвала Израиль прекратить "бойню" журналистов

Федерация журналистов IFJ призвала Израиль прекратить "бойню" сотрудников СМИ

© AP Photo / Israel Defense ForcesВоенная техника израильской армии в секторе Газа
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Военная техника израильской армии в секторе Газа. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Международная федерация журналистов (IFJ) в совместном с еще 70 международными журналистскими ассоциациями заявлении призвала Израиль принять конкретные меры по защите и обеспечению безопасности журналистов в зоне конфликта и "прекратить беспрецедентную бойню" в отношении сотрудников СМИ, говорится в распространенном заявлении организации.
"Призываем правительство Израиля в соответствии с нормами международного права принять конкретные меры по защите жизни журналистов, освещающих войну в Газе. С начала войны каждый день погибает более одного работника СМИ, что представляет собой беспрецедентную бойню", - говорится в заявлении.
Эмблема Организации Объединённых Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Более 46 журналистов были убиты в 2023 году, заявили в ООН
Вчера, 15:49
В федерации подчеркнули, что "количество работников СМИ, погибших за три недели конфликта, беспрецедентно, ...это просто неприемлемо, и израильскому правительству придется взять на себя всю ответственность".
В конце октября Международный Комитет по защите журналистов сообщал, что по меньшей мере 31 журналист погиб в ходе эскалации палестино-израильского конфликта.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия разрушений после израильского авиаудара в секторе Газа
При эскалации ближневосточного конфликта погиб 31 журналист
30 октября, 23:39
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимВладимир ПутинХАМАСООН
 
 
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