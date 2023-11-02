https://ria.ru/20231102/izrail-1906992619.html

Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс" в Газе, тяжело ранены два человека

Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс" в Газе, тяжело ранены два человека - РИА Новости, 02.11.2023

Израиль обстрелял больницу "Аль-Кудс" в Газе, тяжело ранены два человека

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа, заявил палестинский Красный Полумесяц. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:37

2023-11-02T16:37

2023-11-02T17:19

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по больнице "Аль-Кудс" в секторе Газа, заявил палестинский Красный Полумесяц."Больница "Аль-Кудс" <...> на западе города Газа стала целью израильских оккупационных сил, в результате ребенок и молодой человек получили тяжелые ранения", — говорится в публикации в соцсети X.Уточняется, что повреждения также получил больничный резервуар для воды.Израильская армия ранее неоднократно обстреливала больницу "Аль-Кудс" и ее окрестности. Кроме того, в прошлое воскресенье руководство медучреждения получило предупреждение от ЦАХАЛ о намерении нанести удары. В итоге под обстрел попали восточная и южная стороны больницы. Как уточняется, помимо 400 пациентов, там укрываются от бомбежек около 12 тысяч человек.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

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в мире, израиль, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ближний восток, ссср, хамас, оон