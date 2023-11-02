В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания
Совет нацбезопасности: США не планируют проводить ядерные испытания
Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США не планируют проводить ядерные испытания, заявил старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ. Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью", - сказал Вадди в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что в США считают отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ "шагом в неправильном направлении", отдаляющий страны от вступления договора в силу, а не приближающий к нему.
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"Российские официальные лица заявили, что отзыв ратификации не означает возобновления (ядерных - ред.) испытаний, и мы призываем Москву соблюдать эти заверения. Как страна, подписавшая ДВЗЯИ, Россия остается связанной его положениями, как и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты поддерживают вступление в силу ДВЗЯИ и подтверждают свою приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью. Нам крайне важно сохранить глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывчатых веществ", - добавил Вадди.
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.