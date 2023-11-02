https://ria.ru/20231102/ispytaniya-1907054014.html

В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания

В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания - РИА Новости, 02.11.2023

В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания

США не планируют проводить ядерные испытания, заявил старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:27

2023-11-02T20:27

2023-11-02T20:28

россия

сша

москва

вячеслав володин

владимир путин

госдума рф

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593885665_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_96012282c9115eb07382d9486756aa2b.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США не планируют проводить ядерные испытания, заявил старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди. Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ. Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью", - сказал Вадди в интервью газете "Коммерсант". Он отметил, что в США считают отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ "шагом в неправильном направлении", отдаляющий страны от вступления договора в силу, а не приближающий к нему. "Российские официальные лица заявили, что отзыв ратификации не означает возобновления (ядерных - ред.) испытаний, и мы призываем Москву соблюдать эти заверения. Как страна, подписавшая ДВЗЯИ, Россия остается связанной его положениями, как и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты поддерживают вступление в силу ДВЗЯИ и подтверждают свою приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью. Нам крайне важно сохранить глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывчатых веществ", - добавил Вадди. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231027/modernizatsiya-1905752434.html

https://ria.ru/20231031/skandinaviya-1906489726.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков