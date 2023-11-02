Рейтинг@Mail.ru
В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 02.11.2023 (обновлено: 20:28 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/ispytaniya-1907054014.html
В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания
В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания - РИА Новости, 02.11.2023
В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания
США не планируют проводить ядерные испытания, заявил старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:27
2023-11-02T20:28
россия
сша
москва
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593885665_0:0:2868:1613_1920x0_80_0_0_96012282c9115eb07382d9486756aa2b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США не планируют проводить ядерные испытания, заявил старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди. Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ. Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью", - сказал Вадди в интервью газете "Коммерсант". Он отметил, что в США считают отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ "шагом в неправильном направлении", отдаляющий страны от вступления договора в силу, а не приближающий к нему. "Российские официальные лица заявили, что отзыв ратификации не означает возобновления (ядерных - ред.) испытаний, и мы призываем Москву соблюдать эти заверения. Как страна, подписавшая ДВЗЯИ, Россия остается связанной его положениями, как и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты поддерживают вступление в силу ДВЗЯИ и подтверждают свою приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью. Нам крайне важно сохранить глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывчатых веществ", - добавил Вадди. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231027/modernizatsiya-1905752434.html
https://ria.ru/20231031/skandinaviya-1906489726.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593885665_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_5aa3ea401ef3e23ab9c891ed04c70838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, дмитрий песков
Россия, США, Москва, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Дмитрий Песков
В США заявили, что не планируют проводить ядерные испытания

Совет нацбезопасности: США не планируют проводить ядерные испытания

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Здание Капитолия в Вашингтоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. США не планируют проводить ядерные испытания, заявил старший директор по контролю над вооружениями в американском Совете национальной безопасности Пранай Вадди.
Ранее в четверг президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Грибовидное облако через несколько секунд после детонации первой атомной бомбы - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Аналитик оценил возможность ядерной войны в Европе
27 октября, 23:42
«
"Соединенные Штаты не нуждаются и не планируют проводить какие-либо испытания ядерных взрывчатых веществ. Мы вновь заявили о своей решительной поддержке ДВЗЯИ и его вступления в силу, а также сохраняем приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью", - сказал Вадди в интервью газете "Коммерсант".
Он отметил, что в США считают отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ "шагом в неправильном направлении", отдаляющий страны от вступления договора в силу, а не приближающий к нему.
«
"Российские официальные лица заявили, что отзыв ратификации не означает возобновления (ядерных - ред.) испытаний, и мы призываем Москву соблюдать эти заверения. Как страна, подписавшая ДВЗЯИ, Россия остается связанной его положениями, как и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты поддерживают вступление в силу ДВЗЯИ и подтверждают свою приверженность мораторию на испытания ядерных взрывчатых веществ с нулевой мощностью. Нам крайне важно сохранить глобальную норму, запрещающую испытания ядерных взрывчатых веществ", - добавил Вадди.
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Столтенберг ответил на вопрос о размещении ядерного оружия в Скандинавии
31 октября, 17:47
 
РоссияСШАМоскваВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала