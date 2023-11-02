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Власти США разработают стратегию по борьбе с исламофобией в стране
Власти США разработают стратегию по борьбе с исламофобией в стране - РИА Новости, 02.11.2023
Власти США разработают стратегию по борьбе с исламофобией в стране
Администрация президента США Джо Байдена приступает к разработке первой в национальной истории стратегии по борьбе с исламофобией, заявил Белого дома. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T01:49
2023-11-02T01:49
2023-11-02T01:49
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ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена приступает к разработке первой в национальной истории стратегии по борьбе с исламофобией, заявил Белого дома. "Сегодня президент и вице-президент Камала Харрис объявляют, что их администрация разработает первую в истории национальную стратегию по борьбе с исламофобией в США. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы совместно с лидерами общественных мнений, адвокатами, членами Конгресса и другими лицами", - говорится в заявлении. Как указали в Белом доме, причиной для такого решения послужил тот факт, что исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран "слишком долго подвергались непропорционально большому числу нападок" на почве ненависти и другим проявлениям дискриминации. "Сегодняшняя объявленная мера является новым шагом в продолжение прошлогодней директивы президента Байдена о создании межведомственной группы для координации усилий правительства США по противодействию исламофобии, антисемитизму и дискриминации на территории страны", - отметили в администрации.
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сша, джо байден, камала харрис, в мире
США, Джо Байден, Камала Харрис, В мире
Власти США разработают стратегию по борьбе с исламофобией в стране
Белый дом: администрация Байдена разработает стратегию по борьбе с исламофобией
ВАШИНГТОН, 2 ноя – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена приступает к разработке первой в национальной истории стратегии по борьбе с исламофобией, заявил Белого дома.
«
"Сегодня президент и вице-президент Камала Харрис объявляют, что их администрация разработает первую в истории национальную стратегию по борьбе с исламофобией в США. Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы совместно с лидерами общественных мнений, адвокатами, членами Конгресса и другими лицами", - говорится в заявлении.
Как указали в Белом доме, причиной для такого решения послужил тот факт, что исповедующая ислам и сикхизм часть населения США, а также выходцы из арабских стран "слишком долго подвергались непропорционально большому числу нападок" на почве ненависти и другим проявлениям дискриминации.
"Сегодняшняя объявленная мера является новым шагом в продолжение прошлогодней директивы президента Байдена о создании межведомственной группы для координации усилий правительства США по противодействию исламофобии, антисемитизму и дискриминации на территории страны", - отметили в администрации.
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