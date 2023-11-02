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Инвестпроект позволит нарастить производство молока в Ставропольском крае - РИА Новости, 02.11.2023
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Ставропольский край
 
14:52 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/investproekt-1906953521.html
Инвестпроект позволит нарастить производство молока в Ставропольском крае
Инвестпроект позволит нарастить производство молока в Ставропольском крае - РИА Новости, 02.11.2023
Инвестпроект позволит нарастить производство молока в Ставропольском крае
Производитель молока из села Калиновское Александровского округа планирует расширить производство, объемы на предприятии будут увеличены в 1,6 раза к 2026 году, РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:52
2023-11-02T14:52
ставропольский край
владимир владимиров
молочные продукты
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Производитель молока из села Калиновское Александровского округа планирует расширить производство, объемы на предприятии будут увеличены в 1,6 раза к 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края. Губернатор региона Владимир Владимиров провел рабочую встречу с акционерами и руководством одного из крупнейших в регионе производителей молока высшего сорта и единственного хозяйства на Юге России, которое занимается разведением крупного рогатого скота Джерсейской породы. На предприятии содержится четыре тысячи голов скота. Ежедневно оно поставляет более 35 тонн молока-сырья перерабатывающим предприятиям края, а также реализует более 200 голов племенного молодняка Джерсейской породы. В пресс-службе добавили, что в рамках встречи обсуждены вопросы расширения производства предприятия. Оно предполагает реализацию проекта модернизации животноводческого комплекса, в том числе закупку 500 голов дойного стада. Это позволит уже к 2026 году увеличить объемы производства молока на предприятии в 1,6 раза по сравнению с проектной мощностью 2018 года, доведя его до 16,5 тысячи тонн в год. На данный момент проект находится в экспертизе. "Несколько лет назад мы вместе принимали решение о начале строительства большого молочно-товарного комплекса. Сегодня он уже стал одним из крупнейших в крае. Мы заинтересованы в развитии перспективного перерабатывающего производства и окажем этому необходимое содействие. Наращивание объемов производства молока — один из приоритетов работы краевого АПК", — сказал Владимиров, его цитирует пресс-служба.
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владимир владимиров, молочные продукты
Ставропольский край, Владимир Владимиров, молочные продукты

Инвестпроект позволит нарастить производство молока в Ставропольском крае

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молочная продукция
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Производитель молока из села Калиновское Александровского округа планирует расширить производство, объемы на предприятии будут увеличены в 1,6 раза к 2026 году, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ставропольского края.
Губернатор региона Владимир Владимиров провел рабочую встречу с акционерами и руководством одного из крупнейших в регионе производителей молока высшего сорта и единственного хозяйства на Юге России, которое занимается разведением крупного рогатого скота Джерсейской породы.
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На предприятии содержится четыре тысячи голов скота. Ежедневно оно поставляет более 35 тонн молока-сырья перерабатывающим предприятиям края, а также реализует более 200 голов племенного молодняка Джерсейской породы.
В пресс-службе добавили, что в рамках встречи обсуждены вопросы расширения производства предприятия. Оно предполагает реализацию проекта модернизации животноводческого комплекса, в том числе закупку 500 голов дойного стада. Это позволит уже к 2026 году увеличить объемы производства молока на предприятии в 1,6 раза по сравнению с проектной мощностью 2018 года, доведя его до 16,5 тысячи тонн в год.
На данный момент проект находится в экспертизе.
"Несколько лет назад мы вместе принимали решение о начале строительства большого молочно-товарного комплекса. Сегодня он уже стал одним из крупнейших в крае. Мы заинтересованы в развитии перспективного перерабатывающего производства и окажем этому необходимое содействие. Наращивание объемов производства молока — один из приоритетов работы краевого АПК", — сказал Владимиров, его цитирует пресс-служба.
 
Ставропольский крайВладимир Владимировмолочные продукты
 
 
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