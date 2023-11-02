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В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду - РИА Новости, 02.11.2023
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18:59 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/igla-1907041429.html
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду - РИА Новости, 02.11.2023
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
Следователи начали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:59
2023-11-02T18:59
ленинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Следователи проверят информацию из соцсетей о происшествии в детском саду, где воспитанник проглотил иглу", - говорится в сообщении. Проверка организована по поручению руководства управления. Инцидент произошел в детском саду Ленинского района. "В социальных сетях распространена информация о том, что шестилетний мальчик на полу в одной из комнат дошкольного учреждения нашел иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. В управлении подчеркнули, что при подтверждении информации, будет дана оценка действиям персонала детсада на предмет соблюдения интересов и мер безопасности малолетних и принято обоснованное процессуальное решение. Проверка также начата прокуратурой республики. "По предварительным данным, 6-летний мальчик, находясь в одном из детских садов Ленинского района, нашел иглу, которую проглотил. В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20231102/proverka-1906837673.html
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ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ленинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду

СК в Крыму проверяет информацию о ребенке, проглотившем иглу в детском саду

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВрач в одном из больничных отделений
Врач в одном из больничных отделений - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Врач в одном из больничных отделений. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ.
«
"Следователи проверят информацию из соцсетей о происшествии в детском саду, где воспитанник проглотил иглу", - говорится в сообщении.
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Вчера, 05:43
Проверка организована по поручению руководства управления. Инцидент произошел в детском саду Ленинского района.
«
"В социальных сетях распространена информация о том, что шестилетний мальчик на полу в одной из комнат дошкольного учреждения нашел иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
В управлении подчеркнули, что при подтверждении информации, будет дана оценка действиям персонала детсада на предмет соблюдения интересов и мер безопасности малолетних и принято обоснованное процессуальное решение.
Проверка также начата прокуратурой республики.
«
"По предварительным данным, 6-летний мальчик, находясь в одном из детских садов Ленинского района, нашел иглу, которую проглотил. В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве.
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Ленинский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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