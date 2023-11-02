https://ria.ru/20231102/igla-1907041429.html

В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду

В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду - РИА Новости, 02.11.2023

В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду

Следователи начали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:59

2023-11-02T18:59

2023-11-02T18:59

ленинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Следователи проверят информацию из соцсетей о происшествии в детском саду, где воспитанник проглотил иглу", - говорится в сообщении. Проверка организована по поручению руководства управления. Инцидент произошел в детском саду Ленинского района. "В социальных сетях распространена информация о том, что шестилетний мальчик на полу в одной из комнат дошкольного учреждения нашел иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. В управлении подчеркнули, что при подтверждении информации, будет дана оценка действиям персонала детсада на предмет соблюдения интересов и мер безопасности малолетних и принято обоснованное процессуальное решение. Проверка также начата прокуратурой республики. "По предварительным данным, 6-летний мальчик, находясь в одном из детских садов Ленинского района, нашел иглу, которую проглотил. В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20231102/proverka-1906837673.html

https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904176026.html

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ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия