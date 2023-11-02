https://ria.ru/20231102/igla-1907041429.html
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду - РИА Новости, 02.11.2023
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
Следователи начали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:59
2023-11-02T18:59
2023-11-02T18:59
ленинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c11cc3682d46c3f794bb31f40862332.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Следователи начали проверку информации о ребенке, проглотившем иглу в одном из детских садов Ленинского района Крыма, сообщает пресс-служба крымского главного управления СК РФ. "Следователи проверят информацию из соцсетей о происшествии в детском саду, где воспитанник проглотил иглу", - говорится в сообщении. Проверка организована по поручению руководства управления. Инцидент произошел в детском саду Ленинского района. "В социальных сетях распространена информация о том, что шестилетний мальчик на полу в одной из комнат дошкольного учреждения нашел иголку и, оставшись без должного присмотра воспитателей, проглотил ее. Ребенку была своевременно оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении. В управлении подчеркнули, что при подтверждении информации, будет дана оценка действиям персонала детсада на предмет соблюдения интересов и мер безопасности малолетних и принято обоснованное процессуальное решение. Проверка также начата прокуратурой республики. "По предварительным данным, 6-летний мальчик, находясь в одном из детских садов Ленинского района, нашел иглу, которую проглотил. В настоящее время ребенок госпитализирован, ему оказана медицинская помощь. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20231102/proverka-1906837673.html
https://ria.ru/20231020/proisshestvie-1904176026.html
ленинский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156073/54/1560735452_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e52df2b1d64ab1afc59ead1b2bd881bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Ленинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Крыму проверят информацию о ребенке, проглотившем иглу в детсаду
СК в Крыму проверяет информацию о ребенке, проглотившем иглу в детском саду