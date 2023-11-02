"Невероятные запасы". Что сближает Россию и Экваториальную Гвинею
Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время встречи
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Владимир Путин принял в Кремле президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого. Главы государств заверили друг друга в намерении развивать двусторонние связи. В том числе речь шла о повышении обороноспособности. Какие прозвучали заявления — в материале РИА Новости.
Надежный друг
"У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон", — сказал Путин. И подчеркнул, что в Москве африканского гостя знают как надежного друга.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Путин надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений. "Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный. Потенциальные инвестиционные возможности большие", — добавил президент.
"Я и моя делегация были тронуты гостеприимством", — ответил Теодоро Обианг Нгема Мбасого. И уточнил, что хотел бы обсудить укрепление сотрудничества "в области защиты наших стран". Перед этим он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.
Пригласив Путина посетить Экваториальную Гвинею, высокий гость предложил провести там следующий саммит "Россия — Африка".
© РИА Новости / POOLПрезидент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Дипломатические отношения между двумя странами установлены 55 лет назад. На саммите "Россия — Африка" в июле министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Антонио Обуру Ондо выразил заинтересованность в сотрудничестве именно в этих сферах. "Мы не просим Россию прийти в Африку и помочь нам. Мы говорим, что Россия должна прийти в Африку, но и Африка должна прийти в Россию — это и есть ситуация, где обе стороны выигрывают", — отметил он.
Историческая связь
Перед встречей сообщили, что Путин обсудит с коллегой "состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА)".
© AP Photo / Richard DrewПрезидент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого
© AP Photo / Richard Drew
Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого
ЭСГЦА, основанное в середине прошлого столетия, объединяет 11 стран. Главная задача организации — формирование центральноафриканского рынка. Россия в последние годы стремительно возвращается на Черный континент, и эта международная структура для Москвы крайне важна. Кроме того, тут "улица с двусторонним движением". Африке нужны российские научно-технические наработки, производственные мощности — это создает и новые рабочие места.
У Экваториальной Гвинеи еще с советских времен богатый опыт сотрудничества с Москвой. Фактически СССР создал там армию, поэтому продолжение взаимодействия в оборонной сфере вполне логично. Тесные связи и по многим экономическим направлениям: не только в добыче и переработке ископаемых, но и в сельском хозяйстве, рыбном промысле.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II саммита "Россия — Африка"
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских Островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II саммита "Россия — Африка"
Контакты на высшем уровне тоже регулярные. Теодоро Обианг Нгема Мбасого был среди участников первого форума "Россия — Африка" в 2019-м в Сочи, и второго, в Санкт-Петербурге в июле этого года. Президент Экваториальной Гвинеи также неоднократно проводил переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. На международных площадках африканская республика занимает взвешенную позицию, воздерживаясь от поддержки антироссийских резолюций.
Черное золото
По словам ведущего научного сотрудника ИСАА МГУ Николая Щербакова, Экваториальной Гвинее повезло с запасами нефти. Добывали ее с 1990-х, но не очень грамотно. "К середине нулевых производство сократилось, упали все экономические показатели. Обратилась к международным компаниям, чтобы те организовали добычу с шельфа", — рассказал эксперт РИА Новости.
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
В 2020-м на призыв отозвался "Лукойл" — фирма уже провела разведку местности и подтвердила нефтяные запасы. Скоро приступит к добыче.
Кроме того, Экваториальная Гвинея собирается вступить в БРИКС. В свою очередь, Москва до конца года откроет посольство России в этой стране.