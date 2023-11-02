https://ria.ru/20231102/gvineya-1907022842.html

"Невероятные запасы". Что сближает Россию и Экваториальную Гвинею

"Невероятные запасы". Что сближает Россию и Экваториальную Гвинею - РИА Новости, 02.11.2023

"Невероятные запасы". Что сближает Россию и Экваториальную Гвинею

Владимир Путин принял в Кремле президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого. Главы государств заверили друг друга в намерении развивать... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:43

2023-11-02T18:43

2023-11-02T19:13

экваториальная гвинея

россия

москва

теодоро обианг нгема мбасого

владимир путин

сергей лавров

лукойл

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906999937_0:462:2819:2047_1920x0_80_0_0_d883446a948a03a425d289b4b6210abc.jpg

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. Владимир Путин принял в Кремле президента Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианга Нгему Мбасого. Главы государств заверили друг друга в намерении развивать двусторонние связи. В том числе речь шла о повышении обороноспособности. Какие прозвучали заявления — в материале РИА Новости.Надежный друг"У нас хорошие перспективы, есть чем заниматься. И надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон", — сказал Путин. И подчеркнул, что в Москве африканского гостя знают как надежного друга.Путин надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений. "Интерес российских компаний к работе в Африке в целом и в вашей стране серьезный. Потенциальные инвестиционные возможности большие", — добавил президент."Я и моя делегация были тронуты гостеприимством", — ответил Теодоро Обианг Нгема Мбасого. И уточнил, что хотел бы обсудить укрепление сотрудничества "в области защиты наших стран". Перед этим он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата.Пригласив Путина посетить Экваториальную Гвинею, высокий гость предложил провести там следующий саммит "Россия — Африка".Дипломатические отношения между двумя странами установлены 55 лет назад. На саммите "Россия — Африка" в июле министр горнодобывающей промышленности и углеводородов Антонио Обуру Ондо выразил заинтересованность в сотрудничестве именно в этих сферах. "Мы не просим Россию прийти в Африку и помочь нам. Мы говорим, что Россия должна прийти в Африку, но и Африка должна прийти в Россию — это и есть ситуация, где обе стороны выигрывают", — отметил он.Историческая связьПеред встречей сообщили, что Путин обсудит с коллегой "состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА)".ЭСГЦА, основанное в середине прошлого столетия, объединяет 11 стран. Главная задача организации — формирование центральноафриканского рынка. Россия в последние годы стремительно возвращается на Черный континент, и эта международная структура для Москвы крайне важна. Кроме того, тут "улица с двусторонним движением". Африке нужны российские научно-технические наработки, производственные мощности — это создает и новые рабочие места.У Экваториальной Гвинеи еще с советских времен богатый опыт сотрудничества с Москвой. Фактически СССР создал там армию, поэтому продолжение взаимодействия в оборонной сфере вполне логично. Тесные связи и по многим экономическим направлениям: не только в добыче и переработке ископаемых, но и в сельском хозяйстве, рыбном промысле.Контакты на высшем уровне тоже регулярные. Теодоро Обианг Нгема Мбасого был среди участников первого форума "Россия — Африка" в 2019-м в Сочи, и второго, в Санкт-Петербурге в июле этого года. Президент Экваториальной Гвинеи также неоднократно проводил переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. На международных площадках африканская республика занимает взвешенную позицию, воздерживаясь от поддержки антироссийских резолюций.Черное золотоПо словам ведущего научного сотрудника ИСАА МГУ Николая Щербакова, Экваториальной Гвинее повезло с запасами нефти. Добывали ее с 1990-х, но не очень грамотно. "К середине нулевых производство сократилось, упали все экономические показатели. Обратилась к международным компаниям, чтобы те организовали добычу с шельфа", — рассказал эксперт РИА Новости.В 2020-м на призыв отозвался "Лукойл" — фирма уже провела разведку местности и подтвердила нефтяные запасы. Скоро приступит к добыче.Кроме того, Экваториальная Гвинея собирается вступить в БРИКС. В свою очередь, Москва до конца года откроет посольство России в этой стране.

экваториальная гвинея

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экваториальная гвинея, россия, москва, теодоро обианг нгема мбасого, владимир путин, сергей лавров, лукойл, брикс