https://ria.ru/20231102/gruz-1907040950.html

Губернатор Орловской области принял участие в доставке груза бойцам СВО

Губернатор Орловской области принял участие в доставке груза бойцам СВО - РИА Новости, 02.11.2023

Губернатор Орловской области принял участие в доставке груза бойцам СВО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в зону специальной военной операции, в ходе которой в подразделения, где служат его земляки, РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:57

2023-11-02T18:57

2023-11-02T22:59

надежные люди

ульяновский автомобильный завод (уаз)

орловская область

андрей клычков

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о своей поездке в зону специальной военной операции, в ходе которой в подразделения, где служат его земляки, доставили и разгрузили большой груз c необходимыми товарами и спецсредствами. "Артиллеристам вручили антидроновое ружье, дизельный генератор, прицел с тепловизором, сошки, кронштейны на СВД, коллиматорные прицелы, глушители, рации, бронежилеты, кевларовые напашники, тактические шлемы и рюкзаки. Для обустройства передали строительный инструмент и материал – бензопилы, утеплитель, пленку, скобы для сруба, гвозди, лопаты, блиндажные свечи, рабочие перчатки и печь-буржуйку", – написал Клычков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Губернатор лично принял участие в разгрузке гуманитарного груза, пообщался с бойцами, обсудил с ними волнующие их вопросы. "Для подразделения разведки, где также служат наши парни, привезли квадрокоптер, ноутбук, принтер, печку-баню, маскировочные сети. Получилось собрать большой объем стройматериала и инструмента – бензопилы, шуруповерты, саморезы, гвозди, теплоизоляция, комплектующие для электромонтажа, пассатижи, паяльник, электроды", – отметил Клычков. Как рассказал губернатор, бойцам доставили теплые костюмы, ботинки, флисовые шапки и кофты, балаклавы, теплые перчатки, носки, футболки, нательное белье, сапоги, дождевики. В посылку также вошли медикаменты, влажные салфетки, канцтовары, продукты питания, вода. "Привезли на фронт два автомобиля – почти новый УАЗ СГР ("буханка") и УАЗ Патриот в отличном состоянии. Пусть они верой и правдой помогают нашим ребятам в их сложной работе. С большой радостью и словами благодарности нас встретили бойцы. Ребята говорят спасибо за такую мощную помощь и моральную поддержку. Им очень приятно чувствовать, что за их спинами стоит надежный и крепкий тыл, неравнодушные земляки", – добавил Клычков. Глава региона поблагодарил защитников за патриотизм, самоотверженную и безупречную службу и подчеркнул, что Орловская область продолжит оказывать фронту всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20231031/gumpomosch-1906471140.html

https://ria.ru/20231021/gruzy-1904362122.html

орловская область

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ульяновский автомобильный завод (уаз), орловская область, андрей клычков