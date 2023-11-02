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Грантовую поддержку туристических проектов введут в Смоленской области
Грантовую поддержку туристических проектов введут в Смоленской области - РИА Новости, 02.11.2023
Грантовую поддержку туристических проектов введут в Смоленской области
Грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере туризма введут в Смоленской области в 2024 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T20:54
2023-11-02T20:54
2023-11-02T20:54
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СМОЛЕНСК, 2 ноя – РИА Новости. Грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере туризма введут в Смоленской области в 2024 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Впервые вводим в регионе грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере туризма. Предусмотрели в следующем году на эти цели 20 миллионов рублей. Средства гранта будут направлены на продвижение событийных мероприятий, а также поддержку туристических проектов наших предпринимателей", - написал Анохин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что развитие внутреннего туризма очень важно для региона: это дает импульс как экономике, так и социальной сфере. Губернатор отметил, что, по подсчетам специалистов, по итогам 2023 года Смоленскую область посетят около 700 тысяч туристов. "В течение нескольких ближайших лет ставим задачу увеличить турпоток до миллиона человек. Для этого делаем ставку, в первую очередь, на развитие инфраструктуры и качественных турпродуктов. Пребывание в Смоленской области должно быть интересным и комфортным", - подчеркнул глава региона. По данным правительства Смоленской области, благодаря финансовой поддержке из средств областного бюджета предприниматели в сфере туризма смогут приобрести снаряжение, инвентарь и экипировку, а также оборудование для обеспечения туристской деятельности и расширения доступа к туристическим услугам людей с ограниченными возможностями здоровья.
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василий анохин, смоленская область, россия
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Россия
СМОЛЕНСК, 2 ноя – РИА Новости. Грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере туризма введут в Смоленской области в 2024 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Впервые вводим в регионе грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере туризма. Предусмотрели в следующем году на эти цели 20 миллионов рублей. Средства гранта будут направлены на продвижение событийных мероприятий, а также поддержку туристических проектов наших предпринимателей", - написал Анохин в Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что развитие внутреннего туризма очень важно для региона: это дает импульс как экономике, так и социальной сфере.
Губернатор отметил, что, по подсчетам специалистов, по итогам 2023 года Смоленскую область посетят около 700 тысяч туристов.
"В течение нескольких ближайших лет ставим задачу увеличить турпоток до миллиона человек. Для этого делаем ставку, в первую очередь, на развитие инфраструктуры и качественных турпродуктов. Пребывание в Смоленской области должно быть интересным и комфортным", - подчеркнул глава региона.
По данным правительства Смоленской области, благодаря финансовой поддержке из средств областного бюджета предприниматели в сфере туризма смогут приобрести снаряжение, инвентарь и экипировку, а также оборудование для обеспечения туристской деятельности и расширения доступа к туристическим услугам людей с ограниченными возможностями здоровья.
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