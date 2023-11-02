https://ria.ru/20231102/granty-1907057912.html

Грантовую поддержку туристических проектов введут в Смоленской области

Грантовую поддержку туристических проектов введут в Смоленской области - РИА Новости, 02.11.2023

Грантовую поддержку туристических проектов введут в Смоленской области

Грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере туризма введут в Смоленской области в 2024 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:54

2023-11-02T20:54

2023-11-02T20:54

смоленская область

василий анохин

смоленская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568382761_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_a6afae171d7599494c2a0713a3bfe4a1.jpg

СМОЛЕНСК, 2 ноя – РИА Новости. Грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере туризма введут в Смоленской области в 2024 году, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Впервые вводим в регионе грантовую поддержку на реализацию проектов в сфере туризма. Предусмотрели в следующем году на эти цели 20 миллионов рублей. Средства гранта будут направлены на продвижение событийных мероприятий, а также поддержку туристических проектов наших предпринимателей", - написал Анохин в Telegram-канале. Он подчеркнул, что развитие внутреннего туризма очень важно для региона: это дает импульс как экономике, так и социальной сфере. Губернатор отметил, что, по подсчетам специалистов, по итогам 2023 года Смоленскую область посетят около 700 тысяч туристов. "В течение нескольких ближайших лет ставим задачу увеличить турпоток до миллиона человек. Для этого делаем ставку, в первую очередь, на развитие инфраструктуры и качественных турпродуктов. Пребывание в Смоленской области должно быть интересным и комфортным", - подчеркнул глава региона. По данным правительства Смоленской области, благодаря финансовой поддержке из средств областного бюджета предприниматели в сфере туризма смогут приобрести снаряжение, инвентарь и экипировку, а также оборудование для обеспечения туристской деятельности и расширения доступа к туристическим услугам людей с ограниченными возможностями здоровья.

https://ria.ru/20231027/gospodderzhka-1905719275.html

https://ria.ru/20231024/biznes-1905022604.html

смоленская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

василий анохин, смоленская область, россия