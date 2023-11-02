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Израильская армия заявила о ликвидации более 130 бойцов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
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21:01 02.11.2023 (обновлено: 21:21 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/gaza-1907058774.html
Израильская армия заявила о ликвидации более 130 бойцов ХАМАС в Газе
Израильская армия заявила о ликвидации более 130 бойцов ХАМАС в Газе - РИА Новости, 02.11.2023
Израильская армия заявила о ликвидации более 130 бойцов ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала более 130 палестинских бойцов в секторе Газа за последние несколько часов, сообщило ведомство в Telegram-канале. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T21:01
2023-11-02T21:21
в мире
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
восточный иерусалим
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала более 130 палестинских бойцов в секторе Газа за последние несколько часов, сообщило ведомство в Telegram-канале.&quot;Войска ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры и уничтожили большое количество оружия, обнаруженного в ходе наземных операций в Газе. ЦАХАЛ продолжает принимать участие в ожесточенных боях против террористов ХАМАС в секторе Газа&quot;, — говорится в публикации.В ЦАХАЛ также заявили, что авиация нанесла удар по военным командным центрам и пунктам управления ХАМАС. В свою очередь, ракетные катера поразили наблюдательные посты и здания, которые, по информации израильской армии, используют бойцы палестинского движения. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ ударили по объектам, принадлежащим военно-морским силам ХАМАС.В понедельник бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В тот же день агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев передавало, что израильские танки замечены на окраине города Газа.Как сообщило накануне издание Haaretz, ссылаясь на бригадного генерала Ицика Коэна, одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия подошла к воротам Газы.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
https://ria.ru/20231102/tsakhal-1907010030.html
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в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, восточный иерусалим
В мире, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Восточный Иерусалим
Израильская армия заявила о ликвидации более 130 бойцов ХАМАС в Газе

В ЦАХАЛ заявили, что за несколько часов ликвидировали более 130 бойцов в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР
Израильские БТР - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нейтрализовала более 130 палестинских бойцов в секторе Газа за последние несколько часов, сообщило ведомство в Telegram-канале.
«

"Войска ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры и уничтожили большое количество оружия, обнаруженного в ходе наземных операций в Газе. ЦАХАЛ продолжает принимать участие в ожесточенных боях против террористов ХАМАС в секторе Газа", — говорится в публикации.

В ЦАХАЛ также заявили, что авиация нанесла удар по военным командным центрам и пунктам управления ХАМАС. В свою очередь, ракетные катера поразили наблюдательные посты и здания, которые, по информации израильской армии, используют бойцы палестинского движения. Кроме того, солдаты ЦАХАЛ ударили по объектам, принадлежащим военно-морским силам ХАМАС.
В понедельник бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что израильская армия продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа и вводит туда дополнительные силы. В тот же день агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев передавало, что израильские танки замечены на окраине города Газа.
Израильские солдаты - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
В ЦАХАЛ заявили, что военные уже несколько дней действуют в городе Газа
Вчера, 17:29
Как сообщило накануне издание Haaretz, ссылаясь на бригадного генерала Ицика Коэна, одно из подразделений Армии обороны Израиля — 162-я дивизия подошла к воротам Газы.

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
Вчера, 08:00
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и стали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.
 
В миреХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильВосточный Иерусалим
 
 
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