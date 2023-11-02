https://ria.ru/20231102/gaza-1906998339.html

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Египта ситуацию в Газе

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Египта ситуацию в Газе - РИА Новости, 02.11.2023

Лавров обсудил по телефону с главой МИД Египта ситуацию в Газе

Главы МИД РФ Сергей Лавров и Египта Самех Шукри обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа, стороны отметили неприемлемость насилия в отношении мирных... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T16:55

2023-11-02T16:55

2023-11-02T17:05

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россия

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ Сергей Лавров и Египта Самех Шукри обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа, стороны отметили неприемлемость насилия в отношении мирных жителей, заявили в четверг в МИД РФ."Основное внимание в ходе беседы было уделено ситуации в секторе Газа. Отмечена неприемлемость любых насильственных действий в отношении мирных жителей, нанесения ударов по жилой застройке, объектам гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.В МИД России отметили, что стороны подтвердили общую позицию в пользу "незамедлительного установления долгосрочного прекращения огня, налаживания устойчивого гуманитарного доступа в сектор Газа, оказания срочного содействия всем нуждающимся, освобождения заложников"."С российской стороны подчеркнута настоятельная необходимость скорейшей организации эвакуации из этого палестинского анклава находящихся там граждан России при содействии египетских партнеров", - заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906900939.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, египет, россия, сергей лавров, самех шукри, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа