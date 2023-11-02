Медики рассказали о доставленных из Газы в больницу Эль-Ариша пострадавших
Медики: у большинства пострадавших из Газы осколочные ранения, ожоги и переломы
© AP Photo / Mohammed DahmanПоследствия удара по городу Хан-Юнис
© AP Photo / Mohammed Dahman
Последствия удара по городу Хан-Юнис. Архивное фото
КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Почти половина пострадавших, доставленных из сектора Газа в больницу египетского города Эль-Ариш, являются детьми, говорится в документе пресс-центра больницы, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Согласно документу, больница приняла в общей сложности 35 раненых из сектора Газа. Более половины пострадавших - дети, возраст большинства из них - от трех до десяти лет. В списке также значатся шесть женщин и пожилой мужчина 75 лет. Отмечается, что у большинства раненых осколочные ранения, серьезные переломы конечностей, ожоги и травмы глаз.
В среду из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" началась эвакуация раненых палестинцев. Пострадавших доставляют в ряд больниц на Синайском полуострове.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.