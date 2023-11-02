https://ria.ru/20231102/gaza-1906968939.html

Медики рассказали о доставленных из Газы в больницу Эль-Ариша пострадавших

Медики рассказали о доставленных из Газы в больницу Эль-Ариша пострадавших - РИА Новости, 02.11.2023

Медики рассказали о доставленных из Газы в больницу Эль-Ариша пострадавших

Почти половина пострадавших, доставленных из сектора Газа в больницу египетского города Эль-Ариш, являются детьми, говорится в документе пресс-центра больницы,... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T15:27

2023-11-02T15:27

2023-11-02T15:40

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Почти половина пострадавших, доставленных из сектора Газа в больницу египетского города Эль-Ариш, являются детьми, говорится в документе пресс-центра больницы, поступившем в распоряжение РИА Новости.Согласно документу, больница приняла в общей сложности 35 раненых из сектора Газа. Более половины пострадавших - дети, возраст большинства из них - от трех до десяти лет. В списке также значатся шесть женщин и пожилой мужчина 75 лет. Отмечается, что у большинства раненых осколочные ранения, серьезные переломы конечностей, ожоги и травмы глаз.В среду из сектора Газа в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах" началась эвакуация раненых палестинцев. Пострадавших доставляют в ряд больниц на Синайском полуострове.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906947112.html

https://ria.ru/20231102/pogibshie-1906935347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, россия, египет, владимир путин, хамас, оон