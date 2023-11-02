https://ria.ru/20231102/gaza-1906887683.html

Сектор Газа покинули шесть граждан Финляндии

Сектор Газа покинули шесть граждан Финляндии - РИА Новости, 02.11.2023

Сектор Газа покинули шесть граждан Финляндии

Шесть граждан Финляндии покинули сектор Газа, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:05

2023-11-02T12:05

2023-11-02T12:05

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ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноя - РИА Новости. Шесть граждан Финляндии покинули сектор Газа, сообщила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. В среду сообщалось, что всего в секторе Газа 12 финнов. "Шесть граждан Финляндии покинули сектор Газа", - сообщает общественная телерадиовещательная корпорация Yle со ссылкой на слова Валтонен. Все финны выехали в Египет, по большей части речь идет о маленьких детях, сообщил глава консульского отдела МИД Юсси Таннер. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив сотни гражданских лиц и взяв более 200 человек в заложники. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи человек, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/gaza-1906873646.html

https://ria.ru/20231102/gaza-1906856156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, финляндия, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году