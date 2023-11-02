https://ria.ru/20231102/gaza-1906866251.html

Сектор Газа в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев

Сектор Газа в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев - РИА Новости, 02.11.2023

Сектор Газа в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев

В списке иностранцев, которые в четверг смогут покинуть сектор Газа, числятся восемь граждан Азербайджана, следует из полученного РИА Новости от администрации... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:40

2023-11-02T10:40

2023-11-02T10:40

в мире

азербайджан

сектор газа

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. В списке иностранцев, которые в четверг смогут покинуть сектор Газа, числятся восемь граждан Азербайджана, следует из полученного РИА Новости от администрации КПП "Рафах" списка людей, которые получили разрешение эвакуироваться в Египет. В списке, где указаны около 600 имен имеющих гражданства других стран людей, которые в настоящий момент находятся в секторе Газа, указаны восемь граждан Азербайджана. Палестинский сектор Газа 25 дней подвергается интенсивным бомбардировкам со стороны израильской армии после нападения боевиков движения ХАМАС на юг Израиля. По данным палестинского минздрава, с 7 октября в секторе Газа погибли более 8,7 тысяч человек, свыше 22 тысяч получили ранения, 73% из них женщины, дети и старики.

https://ria.ru/20231102/gaza-1906865148.html

азербайджан

сектор газа

египет

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, азербайджан, сектор газа, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году