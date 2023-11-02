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Сектор Газа в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев - РИА Новости, 02.11.2023
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10:40 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/gaza-1906866251.html
Сектор Газа в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев
Сектор Газа в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев - РИА Новости, 02.11.2023
Сектор Газа в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев
В списке иностранцев, которые в четверг смогут покинуть сектор Газа, числятся восемь граждан Азербайджана, следует из полученного РИА Новости от администрации... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:40
2023-11-02T10:40
в мире
азербайджан
сектор газа
египет
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. В списке иностранцев, которые в четверг смогут покинуть сектор Газа, числятся восемь граждан Азербайджана, следует из полученного РИА Новости от администрации КПП "Рафах" списка людей, которые получили разрешение эвакуироваться в Египет. В списке, где указаны около 600 имен имеющих гражданства других стран людей, которые в настоящий момент находятся в секторе Газа, указаны восемь граждан Азербайджана. Палестинский сектор Газа 25 дней подвергается интенсивным бомбардировкам со стороны израильской армии после нападения боевиков движения ХАМАС на юг Израиля. По данным палестинского минздрава, с 7 октября в секторе Газа погибли более 8,7 тысяч человек, свыше 22 тысяч получили ранения, 73% из них женщины, дети и старики.
https://ria.ru/20231102/gaza-1906865148.html
азербайджан
сектор газа
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Дарья Буймова
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в мире, азербайджан, сектор газа, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Азербайджан, Сектор Газа, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Сектор Газа в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев

Сектор Газа через КПП "Рафах" в четверг смогут покинуть восемь азербайджанцев

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. В списке иностранцев, которые в четверг смогут покинуть сектор Газа, числятся восемь граждан Азербайджана, следует из полученного РИА Новости от администрации КПП "Рафах" списка людей, которые получили разрешение эвакуироваться в Египет.
В списке, где указаны около 600 имен имеющих гражданства других стран людей, которые в настоящий момент находятся в секторе Газа, указаны восемь граждан Азербайджана.
Палестинский сектор Газа 25 дней подвергается интенсивным бомбардировкам со стороны израильской армии после нападения боевиков движения ХАМАС на юг Израиля. По данным палестинского минздрава, с 7 октября в секторе Газа погибли более 8,7 тысяч человек, свыше 22 тысяч получили ранения, 73% из них женщины, дети и старики.
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии
10:37
 
В миреАзербайджанСектор ГазаЕгипетХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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