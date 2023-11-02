https://ria.ru/20231102/gaza-1906865148.html

Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии

Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии - РИА Новости, 02.11.2023

Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии

Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 70 граждан Бельгии и Венгрии, сообщило управление пограничных переходов и границ Газы. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T10:37

2023-11-02T10:37

2023-11-02T10:37

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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 70 граждан Бельгии и Венгрии, сообщило управление пограничных переходов и границ Газы. В списке, который опубликовало управление, значатся 50 бельгийских граждан и 20 человек, имеющих гражданство Венгрии.

https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906859631.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, венгрия, бельгия, египет