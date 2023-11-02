https://ria.ru/20231102/gaza-1906865148.html
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии - РИА Новости, 02.11.2023
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии
Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 70 граждан Бельгии и Венгрии, сообщило управление пограничных переходов и границ Газы. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:37
2023-11-02T10:37
2023-11-02T10:37
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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 70 граждан Бельгии и Венгрии, сообщило управление пограничных переходов и границ Газы. В списке, который опубликовало управление, значатся 50 бельгийских граждан и 20 человек, имеющих гражданство Венгрии.
https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906859631.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, бельгия, египет
В мире, Венгрия, Бельгия, Египет
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии
Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 50 граждан Бельгии и 20 венгров
КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 70 граждан Бельгии и Венгрии, сообщило управление пограничных переходов и границ Газы.
В списке, который опубликовало управление, значатся 50 бельгийских граждан и 20 человек, имеющих гражданство Венгрии.
Египет работает над эвакуацией из Газы около семи тысяч иностранцев