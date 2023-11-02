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Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии - РИА Новости, 02.11.2023
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10:37 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/gaza-1906865148.html
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии - РИА Новости, 02.11.2023
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии
Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 70 граждан Бельгии и Венгрии, сообщило управление пограничных переходов и границ Газы. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T10:37
2023-11-02T10:37
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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 70 граждан Бельгии и Венгрии, сообщило управление пограничных переходов и границ Газы. В списке, который опубликовало управление, значатся 50 бельгийских граждан и 20 человек, имеющих гражданство Венгрии.
https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906859631.html
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в мире, венгрия, бельгия, египет
В мире, Венгрия, Бельгия, Египет
Из сектора Газа в четверг выпустят 70 граждан Бельгии и Венгрии

Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 50 граждан Бельгии и 20 венгров

© AP Photo / Hatem AliЛюди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Люди на границе сектора Газа и Египта в Рафахе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Из сектора Газа в четверг выпустят в Египет 70 граждан Бельгии и Венгрии, сообщило управление пограничных переходов и границ Газы.
В списке, который опубликовало управление, значатся 50 бельгийских граждан и 20 человек, имеющих гражданство Венгрии.
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
Египет работает над эвакуацией из Газы около семи тысяч иностранцев
10:15
 
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