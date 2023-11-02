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Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам - РИА Новости, 02.11.2023
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11:49 02.11.2023 (обновлено: 11:58 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/gagauziya-1906884494.html
Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам
Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам - РИА Новости, 02.11.2023
Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов со... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:49
2023-11-02T11:58
молдавия
гагаузия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов со спецсчета, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона. Ранее Гуцул заявила, что автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия - по тарифу 10 леев (55 центов) за кубометр топлива. "Госпожа Майя Санду, мы не просим вас о помощи, мы не требуем выделить средства пропорционально объемам из тех кредитов и грантов, которые сегодня поступают в Молдову. У нас только одна просьба: не мешайте нам работать, разблокируйте специальный счет. Мы располагаем всеми документами, которые подтверждают законное происхождение средств", - заявила Гуцул в прямом эфире, транслировавшемся в ее Telegram-канале. Глава Гагаузии отметила, что мера по начислению надбавок была предпринята в связи со сложным финансовым положением пенсионеров, которые "буквально выживали" из-за высоких цен на продукты и лекарства, а также из-за высоких счетов на природный газ. Надбавки в 55 долларов должны были получить 18 тысяч пенсионеров региона. "Вчера за несколько минут до завершения рабочего дня к нам поступило уведомление, что центральные власти заблокировали 15 миллионов леев (830 тысяч долларов), поступившие на специальный счет Главного управления здравоохранения и социальный защиты. Эти средства перечислены спонсором для выплаты ежемесячных надбавок пенсионеров, у которых пенсии не превышают 3 тысячи леев (170 долларов)", - подчеркнула Гуцул. Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения - один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (0,92 доллара) без учета НДС. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
https://ria.ru/20231031/gaz-1906522792.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Газпром, Молдовагаз, В мире
Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам

Глава Гагаузии призвала разблокировать 830 тысяч долларов для выплат пенсионерам

© Sputnik / Rodion ProcaГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов со спецсчета, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона.
Ранее Гуцул заявила, что автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия - по тарифу 10 леев (55 центов) за кубометр топлива.
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"Госпожа Майя Санду, мы не просим вас о помощи, мы не требуем выделить средства пропорционально объемам из тех кредитов и грантов, которые сегодня поступают в Молдову. У нас только одна просьба: не мешайте нам работать, разблокируйте специальный счет. Мы располагаем всеми документами, которые подтверждают законное происхождение средств", - заявила Гуцул в прямом эфире, транслировавшемся в ее Telegram-канале.
Глава Гагаузии отметила, что мера по начислению надбавок была предпринята в связи со сложным финансовым положением пенсионеров, которые "буквально выживали" из-за высоких цен на продукты и лекарства, а также из-за высоких счетов на природный газ. Надбавки в 55 долларов должны были получить 18 тысяч пенсионеров региона. "Вчера за несколько минут до завершения рабочего дня к нам поступило уведомление, что центральные власти заблокировали 15 миллионов леев (830 тысяч долларов), поступившие на специальный счет Главного управления здравоохранения и социальный защиты. Эти средства перечислены спонсором для выплаты ежемесячных надбавок пенсионеров, у которых пенсии не превышают 3 тысячи леев (170 долларов)", - подчеркнула Гуцул.
Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения - один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (0,92 доллара) без учета НДС.
Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза".
В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
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МолдавияГагаузияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулГазпромМолдовагазВ мире
 
 
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