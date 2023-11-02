https://ria.ru/20231102/gagauziya-1906884494.html

Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам

Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам - РИА Новости, 02.11.2023

Глава Гагаузии просит Кишинев разблокировать деньги для выплат пенсионерам

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов со... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T11:49

2023-11-02T11:49

2023-11-02T11:58

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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов со спецсчета, предназначенные для выплаты надбавок пенсионерам региона. Ранее Гуцул заявила, что автономия заключила договор с турецкой компанией и будет получать газ по более низкой цене, чем остальная Молдавия - по тарифу 10 леев (55 центов) за кубометр топлива. "Госпожа Майя Санду, мы не просим вас о помощи, мы не требуем выделить средства пропорционально объемам из тех кредитов и грантов, которые сегодня поступают в Молдову. У нас только одна просьба: не мешайте нам работать, разблокируйте специальный счет. Мы располагаем всеми документами, которые подтверждают законное происхождение средств", - заявила Гуцул в прямом эфире, транслировавшемся в ее Telegram-канале. Глава Гагаузии отметила, что мера по начислению надбавок была предпринята в связи со сложным финансовым положением пенсионеров, которые "буквально выживали" из-за высоких цен на продукты и лекарства, а также из-за высоких счетов на природный газ. Надбавки в 55 долларов должны были получить 18 тысяч пенсионеров региона. "Вчера за несколько минут до завершения рабочего дня к нам поступило уведомление, что центральные власти заблокировали 15 миллионов леев (830 тысяч долларов), поступившие на специальный счет Главного управления здравоохранения и социальный защиты. Эти средства перечислены спонсором для выплаты ежемесячных надбавок пенсионеров, у которых пенсии не превышают 3 тысячи леев (170 долларов)", - подчеркнула Гуцул. Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В конце мая Национальное агентство по регулированию в энергетике пересмотрело тариф в пользу снижения - один кубометр газа для бытовых потребителей стал стоить 16,73 лея (0,92 доллара) без учета НДС. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности "Молдовагаза". В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).

https://ria.ru/20231031/gaz-1906522792.html

https://ria.ru/20231023/gagauziya-1904633259.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, гагаузия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, газпром, молдовагаз, в мире