https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906887572.html

Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа

Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа - РИА Новости, 02.11.2023

Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа

Порядка тысячи человек из числа соотечественников записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T12:04

2023-11-02T12:04

2023-11-02T12:10

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

сектор газа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Порядка тысячи человек из числа соотечественников записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников. Как вы знаете, там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию", - сказала она на брифинге.Она отметила, что российская сторона продолжает активную работу с властями Израиля, Египта, Палестины, а также ежедневно проводит контакты с послами в Москве и профильными международными организациями "в целях скорейшего начала эвакуационных мероприятий".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231102/izrail-1906881583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире