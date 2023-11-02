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Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа - РИА Новости, 02.11.2023
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12:04 02.11.2023 (обновлено: 12:10 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/evakuatsiya-1906887572.html
Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа
Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа - РИА Новости, 02.11.2023
Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа
Порядка тысячи человек из числа соотечественников записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T12:04
2023-11-02T12:10
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
сектор газа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Порядка тысячи человек из числа соотечественников записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников. Как вы знаете, там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию", - сказала она на брифинге.Она отметила, что российская сторона продолжает активную работу с властями Израиля, Египта, Палестины, а также ежедневно проводит контакты с послами в Москве и профильными международными организациями "в целях скорейшего начала эвакуационных мероприятий".Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906881583.html
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
россия
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сектор газа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, Сектор Газа, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
Около тысячи россиян записались на эвакуацию из сектора Газа

МИД: около тысячи россиян записались в списки на эвакуацию из сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Палестинские беженцы на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинские беженцы на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Порядка тысячи человек из числа соотечественников записались в списки на эвакуацию из сектора Газа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Пока не удается решить вопрос с эвакуацией из сектора Газа обратившихся за помощью соотечественников. Как вы знаете, там порядка тысячи человек записались в списки на эвакуацию", - сказала она на брифинге.
Она отметила, что российская сторона продолжает активную работу с властями Израиля, Египта, Палестины, а также ежедневно проводит контакты с послами в Москве и профильными международными организациями "в целях скорейшего начала эвакуационных мероприятий".
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Израильские военнослужащие на границе с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,8 тысячи, свыше 22 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияСектор ГазаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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