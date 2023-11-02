https://ria.ru/20231102/elektrichestvo-1906838080.html

Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве

Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве - РИА Новости, 02.11.2023

Россиянам рассказали, как сэкономить на электричестве

Использование посуды с крышкой при готовке и частая разморозка холодильника помогут снизить счета за электроэнергию, также этому может поспособствовать... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T06:03

2023-11-02T06:03

2023-11-02T06:03

роскачество

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Использование посуды с крышкой при готовке и частая разморозка холодильника помогут снизить счета за электроэнергию, также этому может поспособствовать правильное расположение и использование бытовой техники, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Чаще размораживайте холодильник. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии. Холодильник лучше держать наполненным. Высокая теплоемкость хранящихся продуктов будет поддерживать в нем ровную температуру, и намного реже будет включаться компрессор", - сообщили там. При этом холодильник в целом стоит поставить на самое прохладное место кухни - не рядом с плитой или теплоприборами. Так, например, если он расположен в комнате, где температура достигает 30 градусов, то потребление энергии удвоится. Способствует росту расходов и частое открывание дверец холодильника и морозильника (на 15–20%, а в старых агрегатах даже до 50%). По этой же причине нельзя убирать неостывшие кастрюли в холодильник. В организации также посоветовали использовать сковородки и кастрюли с крышками во время готовки, если используется электроплита, поскольку без крышки необходимо в 3 раза больше энергии, а также в целом отдавать предпочтение посуде с более тонким дном. "Не оставляйте электроприборы в режиме ожидания. Электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры и прочая бытовая техника расходуют много электроэнергии даже в положении stand by. Выключайте приборы с помощью кнопок или из розетки. Это же касается и зарядного устройства смартфона или ноутбука: если гаджет не заряжается, не оставляйте зарядку в розетке. Устройство все равно потребляет электричество", - добавили в Роскачестве. Кроме того, эксперты отмечают, что снизить счета за электроэнергию поможет полная загрузка стиральной машины, в том числе использование непродолжительных по времени режимов, и энергосберегающие лампы. А электрочайники следует набирать не целиком, а на тот объем воды, который нужен.

https://ria.ru/20231031/posobiya-1906310952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскачество, общество