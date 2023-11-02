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Нидерланды призвали Россию пересмотреть решение по ДВЗЯИ - РИА Новости, 02.11.2023
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22:32 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/dvzyai-1907066665.html
Нидерланды призвали Россию пересмотреть решение по ДВЗЯИ
Нидерланды призвали Россию пересмотреть решение по ДВЗЯИ - РИА Новости, 02.11.2023
Нидерланды призвали Россию пересмотреть решение по ДВЗЯИ
Нидерланды решительно осуждают решение России отозвать ратификацию ДВЗЯИ и призывают пересмотреть его, заявил МИД страны в соцсети Х. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:32
2023-11-02T22:32
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ГААГА, 2 ноя - РИА Новости. Нидерланды решительно осуждают решение России отозвать ратификацию ДВЗЯИ и призывают пересмотреть его, заявил МИД страны в соцсети Х. "Нидерланды решительно осуждают решение России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который запрещает ядерные испытания… и призывают Россию пересмотреть это решение", - говорится в заявлении министерства.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
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россия, сша, нидерланды, владимир путин, вячеслав володин, сергей рябков, госдума рф, мид нидерландов
Россия, США, Нидерланды, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Сергей Рябков, Госдума РФ, МИД Нидерландов
Нидерланды призвали Россию пересмотреть решение по ДВЗЯИ

МИД Нидерландов осудил решение России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

© Фото : public domainМинистерство иностранных дел Нидерландов
Министерство иностранных дел Нидерландов - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : public domain
Министерство иностранных дел Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 2 ноя - РИА Новости. Нидерланды решительно осуждают решение России отозвать ратификацию ДВЗЯИ и призывают пересмотреть его, заявил МИД страны в соцсети Х.
"Нидерланды решительно осуждают решение России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), который запрещает ядерные испытания… и призывают Россию пересмотреть это решение", - говорится в заявлении министерства.
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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
 
РоссияСШАНидерландыВладимир ПутинВячеслав ВолодинСергей РябковГосдума РФМИД Нидерландов
 
 
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