https://ria.ru/20231102/dvzyai-1907008140.html

ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв

ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв - РИА Новости, 02.11.2023

ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв

Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:25

2023-11-02T17:25

2023-11-02T17:25

евросоюз

жозеп боррель

россия

сша

в мире

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его ратификацию, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Европейский союз призывает Россию продолжить соблюдение целей и задач договора", - указывается в документе. При этом ЕС напомнил всем государствам, которые еще не ратифицировали договор, о необходимости сделать это без каких-либо предварительных условий и задержек. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html

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евросоюз, жозеп боррель, россия, сша, в мире, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)