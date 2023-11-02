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ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв - РИА Новости, 02.11.2023
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17:25 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/dvzyai-1907008140.html
ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв
ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв - РИА Новости, 02.11.2023
ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв
Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:25
2023-11-02T17:25
евросоюз
жозеп боррель
россия
сша
в мире
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его ратификацию, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. "Европейский союз призывает Россию продолжить соблюдение целей и задач договора", - указывается в документе. При этом ЕС напомнил всем государствам, которые еще не ратифицировали договор, о необходимости сделать это без каких-либо предварительных условий и задержек. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html
https://ria.ru/20231030/dvzyai-1906065457.html
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евросоюз, жозеп боррель, россия, сша, в мире, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
Евросоюз, Жозеп Боррель, Россия, США, В мире, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на его отзыв

Боррель: ЕС призвал Россию придерживаться целей и задач ДВЗЯИ, несмотря на отзыв

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 ноя - РИА Новости. Европейский союз призвал Россию придерживаться целей и задач Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), несмотря на решение РФ отозвать его ратификацию, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Европейский союз призывает Россию продолжить соблюдение целей и задач договора", - указывается в документе.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков
20 октября, 13:42
При этом ЕС напомнил всем государствам, которые еще не ратифицировали договор, о необходимости сделать это без каких-либо предварительных условий и задержек.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Инициативой отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия может повести себя зеркально по отношению к США, Госдума может отозвать ратификацию ДВЗЯИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков позднее отмечал, что возможный отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.
Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступает на X Пекинском Сяншаньском форуме. 30 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Шойгу заявил, что речи о разрушении ДВЗЯИ не идет
30 октября, 05:42
 
ЕвросоюзЖозеп БоррельРоссияСШАВ миреДоговор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ)
 
 
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