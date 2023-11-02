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Ростовская область передала бойцам СВО комплексы для борьбы с дронами - РИА Новости, 02.11.2023
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Надежные люди
 
18:30 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/drony-1907032758.html
Ростовская область передала бойцам СВО комплексы для борьбы с дронами
Ростовская область передала бойцам СВО комплексы для борьбы с дронами - РИА Новости, 02.11.2023
Ростовская область передала бойцам СВО комплексы для борьбы с дронами
Ростовская область передала военнослужащим переносные комплексы для борьбы с дронами "Пероед" и автомобили УАЗ "Пикап", сообщил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:30
2023-11-02T18:30
надежные люди
ростовская область
василий голубев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
технологии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Ростовская область передала военнослужащим переносные комплексы для борьбы с дронами "Пероед" и автомобили УАЗ "Пикап", сообщил РИА Новости заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал военно-техническую помощь по поручению главы региона Василия Голубева. "Донским военнослужащим передана очередная партия военно-технической помощи общей стоимостью 15 миллионов рублей. В этот раз в нее вошли пять автомобилей УАЗ "Пикап" и несколько переносных комплексов для борьбы с дронами "Пероед"", - сказал он. Комплекс "Пероед" может работать как от батареи, так и от автомобильного аккумулятора, применяется в том числе для борьбы с дронами-камикадзе. Это новейшая российская разработка, которая тем не менее уже хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО. Пикапы также востребованы военнослужащими при ведении боевых действий: автомобили массово дооснащаются крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками, используются как для маневренного боя, так и в качестве передвижных блок-постов. С начала специальной военной операции Ростовская область передала "на фронт" около 30 таких автомобилей. Спецсредства и техника приобретены за счет резервного фонда Ростовской области по заявке Национального центра управления обороной России. "Безусловно, часть помощи привозим без заявок: воду, продукты питания, фрукты, овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области", - сказал Артемов. Правительство региона проводит планомерную работу в рамках оказания поддержки землякам, принимающим участие в спецоперации. Ранее в зону СВО были переданы "буханки", квадрокоптеры, в том числе для проведения разведки в ночное время, ретрансляторы, приборы ночного видения и другие спецсредства, необходимые для выполнения боевых задач на тактических направлениях. Приобретаемые техсредства и оборудование полностью соответствуют запросам военнослужащих.
https://ria.ru/20231102/radiooborudovanie-1906949578.html
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ростовская область, василий голубев, ульяновский автомобильный завод (уаз), технологии
Надежные люди, Ростовская область, Василий Голубев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Технологии
Ростовская область передала бойцам СВО комплексы для борьбы с дронами

Ростовская область передала бойцам СВО комплексы для борьбы с дронами "Пероед"

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноя - РИА Новости. Ростовская область передала военнослужащим переносные комплексы для борьбы с дронами "Пероед" и автомобили УАЗ "Пикап", сообщил РИА Новости заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, который передал военно-техническую помощь по поручению главы региона Василия Голубева.
"Донским военнослужащим передана очередная партия военно-технической помощи общей стоимостью 15 миллионов рублей. В этот раз в нее вошли пять автомобилей УАЗ "Пикап" и несколько переносных комплексов для борьбы с дронами "Пероед"", - сказал он.
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Комплекс "Пероед" может работать как от батареи, так и от автомобильного аккумулятора, применяется в том числе для борьбы с дронами-камикадзе. Это новейшая российская разработка, которая тем не менее уже хорошо зарекомендовала себя в зоне СВО.
Пикапы также востребованы военнослужащими при ведении боевых действий: автомобили массово дооснащаются крупнокалиберными пулеметами, зенитными установками, используются как для маневренного боя, так и в качестве передвижных блок-постов. С начала специальной военной операции Ростовская область передала "на фронт" около 30 таких автомобилей.
Спецсредства и техника приобретены за счет резервного фонда Ростовской области по заявке Национального центра управления обороной России.
"Безусловно, часть помощи привозим без заявок: воду, продукты питания, фрукты, овощи. В формировании таких грузов принимают участие главы районов, сельхозтоваропроизводители, неравнодушные жители области", - сказал Артемов.
Правительство региона проводит планомерную работу в рамках оказания поддержки землякам, принимающим участие в спецоперации. Ранее в зону СВО были переданы "буханки", квадрокоптеры, в том числе для проведения разведки в ночное время, ретрансляторы, приборы ночного видения и другие спецсредства, необходимые для выполнения боевых задач на тактических направлениях. Приобретаемые техсредства и оборудование полностью соответствуют запросам военнослужащих.
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Надежные людиРостовская областьВасилий ГолубевУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Технологии
 
 
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