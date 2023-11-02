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"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб" - РИА Новости, 02.11.2023
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Новое оружие России
 
17:04 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/dron-kamikadze-1907001712.html
"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"
"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб" - РИА Новости, 02.11.2023
"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"
"Калашников" повысит могущество и дальность дрона-камикадзе "Куб" по опыту СВО, сообщил журналистам президент концерна Алан Лушников. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:04
2023-11-02T17:04
новое оружие россии
безопасность
ростех
калашников (концерн)
россия
беспилотник "куб"
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Калашников" повысит могущество и дальность дрона-камикадзе "Куб" по опыту СВО, сообщил журналистам президент концерна Алан Лушников. "В этом году мы провели испытания, они успешно завершены. Боеприпас "Куб", который сейчас находится в производстве, он будет с увеличенным могуществом, увеличена боевая часть", - сказал Лушников. По его словам, это сделано по пожеланию военных. "Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, еще больше могущества, дать дополнительные средства навигации", - пояснил Лушников. В сентябре "Ростех" сообщил, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".
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безопасность, ростех, калашников (концерн), россия, беспилотник "куб"
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Калашников (концерн), Россия, Беспилотник "Куб"
"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"

Лушников: "Калашников" повысит боевую часть и дальность дрона-камикадзе "Куб"

© Фото : ZALA AERO GROUPВысокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА"
Высокоточный ударный беспилотный комплекс КУБ-БЛА - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : ZALA AERO GROUP
Высокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА". Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Калашников" повысит могущество и дальность дрона-камикадзе "Куб" по опыту СВО, сообщил журналистам президент концерна Алан Лушников.
«
"В этом году мы провели испытания, они успешно завершены. Боеприпас "Куб", который сейчас находится в производстве, он будет с увеличенным могуществом, увеличена боевая часть", - сказал Лушников.
По его словам, это сделано по пожеланию военных.
«
"Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, еще больше могущества, дать дополнительные средства навигации", - пояснил Лушников.
В сентябре "Ростех" сообщил, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".
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Новое оружие РоссииБезопасностьРостехКалашников (концерн)РоссияБеспилотник "Куб"
 
 
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