https://ria.ru/20231102/dron-kamikadze-1907001712.html
"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"
"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб" - РИА Новости, 02.11.2023
"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"
"Калашников" повысит могущество и дальность дрона-камикадзе "Куб" по опыту СВО, сообщил журналистам президент концерна Алан Лушников. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T17:04
2023-11-02T17:04
2023-11-02T17:04
новое оружие россии
безопасность
ростех
калашников (концерн)
россия
беспилотник "куб"
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Калашников" повысит могущество и дальность дрона-камикадзе "Куб" по опыту СВО, сообщил журналистам президент концерна Алан Лушников. "В этом году мы провели испытания, они успешно завершены. Боеприпас "Куб", который сейчас находится в производстве, он будет с увеличенным могуществом, увеличена боевая часть", - сказал Лушников. По его словам, это сделано по пожеланию военных. "Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, еще больше могущества, дать дополнительные средства навигации", - пояснил Лушников. В сентябре "Ростех" сообщил, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".
https://ria.ru/20231102/legioner-1906968744.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ростех, калашников (концерн), россия, беспилотник "куб"
Новое оружие России, Безопасность, Ростех, Калашников (концерн), Россия, Беспилотник "Куб"
"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"
Лушников: "Калашников" повысит боевую часть и дальность дрона-камикадзе "Куб"