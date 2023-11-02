https://ria.ru/20231102/dron-kamikadze-1907001712.html

"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"

"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб" - РИА Новости, 02.11.2023

"Калашников" усилит боевую часть дрона-камикадзе "Куб"

"Калашников" повысит могущество и дальность дрона-камикадзе "Куб" по опыту СВО, сообщил журналистам президент концерна Алан Лушников. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T17:04

2023-11-02T17:04

2023-11-02T17:04

новое оружие россии

безопасность

ростех

калашников (концерн)

россия

беспилотник "куб"

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. "Калашников" повысит могущество и дальность дрона-камикадзе "Куб" по опыту СВО, сообщил журналистам президент концерна Алан Лушников. "В этом году мы провели испытания, они успешно завершены. Боеприпас "Куб", который сейчас находится в производстве, он будет с увеличенным могуществом, увеличена боевая часть", - сказал Лушников. По его словам, это сделано по пожеланию военных. "Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы увеличить дальность, еще больше могущества, дать дополнительные средства навигации", - пояснил Лушников. В сентябре "Ростех" сообщил, что его оборонные предприятия кратно увеличат выпуск барражирующих боеприпасов "Куб" и "Ланцет".

https://ria.ru/20231102/legioner-1906968744.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, ростех, калашников (концерн), россия, беспилотник "куб"