https://ria.ru/20231102/dorogi-1907045126.html
Правительство Ярославской области направит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог
Правительство Ярославской области направит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 02.11.2023
Правительство Ярославской области направит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог
Правительство Ярославской области заложило в проект бюджета региона на 2024 год 15,6 миллиарда рублей на ремонт дорог, что на 2,6 миллиарда рублей больше, чем в РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T19:21
2023-11-02T19:21
2023-11-02T19:22
ярославская область
экономика
ярославская область
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Ярославской области заложило в проект бюджета региона на 2024 год 15,6 миллиарда рублей на ремонт дорог, что на 2,6 миллиарда рублей больше, чем в проекте бюджета на 2023 год, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что в четверг губернатор провел заседание правительства региона, где рассмотрели параметры регионального бюджета на предстоящий период. "В проекте бюджета на 2024 год уже заложено 15,6 миллиарда рублей. В 2023 году мы начинали с 13 миллиардов рублей и выросли почти до 19 миллиардов. За счет предусмотренных на следующий год средств приведем в порядок не менее 220 километров областных дорог и около 200 километров местных", - цитирует пресс-служба областного правительства Михаила Евраева. Глава региона подчеркнул, что дорожный фонд будет серьезно пополняться в течение года, и правительство области рассчитывает выйти как минимум на те же объемы, что и в этом году. Отмечалось, что бюджетные средства также пойдут на обновление 750 погонных метров мостовых сооружений. Наибольший объем средств – 5,9 миллиарда рублей – предусмотрен правительством региона на субсидии всем муниципальным образованиям. Из этой суммы 1,77 миллиарда рублей направят на ремонт улично-дорожной сети Ярославской агломерации, 1,66 миллиарда рублей – на капремонт дорог по поручению губернатора.
https://ria.ru/20231102/sotsobyazatelstva-1906933147.html
https://ria.ru/20231101/evraev-1906781349.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, ярославская область, михаил евраев
Ярославская область, Экономика, Ярославская область, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Ярославской области заложило в проект бюджета региона на 2024 год 15,6 миллиарда рублей на ремонт дорог, что на 2,6 миллиарда рублей больше, чем в проекте бюджета на 2023 год, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что в четверг губернатор провел заседание правительства региона, где рассмотрели параметры регионального бюджета на предстоящий период.
Евраев: бюджет Ярославской области учитывает все соцобязательства
«
"В проекте бюджета на 2024 год уже заложено 15,6 миллиарда рублей. В 2023 году мы начинали с 13 миллиардов рублей и выросли почти до 19 миллиардов. За счет предусмотренных на следующий год средств приведем в порядок не менее 220 километров областных дорог и около 200 километров местных", - цитирует пресс-служба областного правительства Михаила Евраева
.
Глава региона подчеркнул, что дорожный фонд будет серьезно пополняться в течение года, и правительство области рассчитывает выйти как минимум на те же объемы, что и в этом году.
Отмечалось, что бюджетные средства также пойдут на обновление 750 погонных метров мостовых сооружений.
Наибольший объем средств – 5,9 миллиарда рублей – предусмотрен правительством региона на субсидии всем муниципальным образованиям. Из этой суммы 1,77 миллиарда рублей направят на ремонт улично-дорожной сети Ярославской агломерации, 1,66 миллиарда рублей – на капремонт дорог по поручению губернатора.
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