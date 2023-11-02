https://ria.ru/20231102/dorogi-1907045126.html

Правительство Ярославской области направит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство Ярославской области направит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог - РИА Новости, 02.11.2023

Правительство Ярославской области направит 15,6 млрд рублей на ремонт дорог

Правительство Ярославской области заложило в проект бюджета региона на 2024 год 15,6 миллиарда рублей на ремонт дорог, что на 2,6 миллиарда рублей больше, чем в РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:21

2023-11-02T19:21

2023-11-02T19:22

ярославская область

экономика

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Правительство Ярославской области заложило в проект бюджета региона на 2024 год 15,6 миллиарда рублей на ремонт дорог, что на 2,6 миллиарда рублей больше, чем в проекте бюджета на 2023 год, сообщил губернатор Михаил Евраев. Пресс-служба правительства Ярославской области информирует, что в четверг губернатор провел заседание правительства региона, где рассмотрели параметры регионального бюджета на предстоящий период. "В проекте бюджета на 2024 год уже заложено 15,6 миллиарда рублей. В 2023 году мы начинали с 13 миллиардов рублей и выросли почти до 19 миллиардов. За счет предусмотренных на следующий год средств приведем в порядок не менее 220 километров областных дорог и около 200 километров местных", - цитирует пресс-служба областного правительства Михаила Евраева. Глава региона подчеркнул, что дорожный фонд будет серьезно пополняться в течение года, и правительство области рассчитывает выйти как минимум на те же объемы, что и в этом году. Отмечалось, что бюджетные средства также пойдут на обновление 750 погонных метров мостовых сооружений. Наибольший объем средств – 5,9 миллиарда рублей – предусмотрен правительством региона на субсидии всем муниципальным образованиям. Из этой суммы 1,77 миллиарда рублей направят на ремонт улично-дорожной сети Ярославской агломерации, 1,66 миллиарда рублей – на капремонт дорог по поручению губернатора.

https://ria.ru/20231102/sotsobyazatelstva-1906933147.html

https://ria.ru/20231101/evraev-1906781349.html

ярославская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, ярославская область, михаил евраев