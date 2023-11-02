https://ria.ru/20231102/donbass-1906948413.html
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР - РИА Новости, 02.11.2023
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики в целях повышения эффективности и качества принятия решений, направленных на... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:32
2023-11-02T14:32
2023-11-02T14:32
донецкая народная республика
денис пушилин
политика
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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики в целях повышения эффективности и качества принятия решений, направленных на реализацию политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития. "Во исполнение указа президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года... в целях повышения эффективности и качества принятия управленческих решений, направленных на реализацию эффективной политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постановляю: создать ситуационный центр главы Донецкой народной республики", - говорится в указе Пушилина. Правительству ДНР в течение двух месяцев со дня вступления указа в силу поручено утвердить положение о ситуационном центре, создать межведомственную рабочую группу для координации мероприятий по организации, функционированию и развитию ситуационного центра, утвердить положение об указанной работе. Также поручено определить органы исполнительной власти ДНР, а контроль исполнения указа возложить на председателя правительства республики. Указ вступает в силу со дня его официальной публикации.
https://ria.ru/20231028/dnr-1905792129.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, политика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Политика
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР
Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики в целях повышения эффективности и качества принятия решений, направленных на реализацию политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года... в целях повышения эффективности и качества принятия управленческих решений, направленных на реализацию эффективной политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постановляю: создать ситуационный центр главы Донецкой народной республики", - говорится в указе Пушилина.
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Правительству ДНР в течение двух месяцев со дня вступления указа в силу поручено утвердить положение о ситуационном центре, создать межведомственную рабочую группу для координации мероприятий по организации, функционированию и развитию ситуационного центра, утвердить положение об указанной работе. Также поручено определить органы исполнительной власти ДНР, а контроль исполнения указа возложить на председателя правительства республики.
Указ вступает в силу со дня его официальной публикации.
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