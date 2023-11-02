https://ria.ru/20231102/donbass-1906948413.html

Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР

Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР - РИА Новости, 02.11.2023

Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики в целях повышения эффективности и качества принятия решений, направленных на... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:32

2023-11-02T14:32

2023-11-02T14:32

донецкая народная республика

денис пушилин

политика

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ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики в целях повышения эффективности и качества принятия решений, направленных на реализацию политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития. "Во исполнение указа президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года... в целях повышения эффективности и качества принятия управленческих решений, направленных на реализацию эффективной политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постановляю: создать ситуационный центр главы Донецкой народной республики", - говорится в указе Пушилина. Правительству ДНР в течение двух месяцев со дня вступления указа в силу поручено утвердить положение о ситуационном центре, создать межведомственную рабочую группу для координации мероприятий по организации, функционированию и развитию ситуационного центра, утвердить положение об указанной работе. Также поручено определить органы исполнительной власти ДНР, а контроль исполнения указа возложить на председателя правительства республики. Указ вступает в силу со дня его официальной публикации.

https://ria.ru/20231028/dnr-1905792129.html

https://ria.ru/20231101/makeevka-1906765746.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, денис пушилин, политика