Рейтинг@Mail.ru
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/donbass-1906948413.html
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР - РИА Новости, 02.11.2023
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики в целях повышения эффективности и качества принятия решений, направленных на... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:32
2023-11-02T14:32
донецкая народная республика
денис пушилин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:55:3069:1781_1920x0_80_0_0_cb87a93a16aedded0c1e3abc95aaa3dd.jpg
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики в целях повышения эффективности и качества принятия решений, направленных на реализацию политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития. "Во исполнение указа президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года... в целях повышения эффективности и качества принятия управленческих решений, направленных на реализацию эффективной политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постановляю: создать ситуационный центр главы Донецкой народной республики", - говорится в указе Пушилина. Правительству ДНР в течение двух месяцев со дня вступления указа в силу поручено утвердить положение о ситуационном центре, создать межведомственную рабочую группу для координации мероприятий по организации, функционированию и развитию ситуационного центра, утвердить положение об указанной работе. Также поручено определить органы исполнительной власти ДНР, а контроль исполнения указа возложить на председателя правительства республики. Указ вступает в силу со дня его официальной публикации.
https://ria.ru/20231028/dnr-1905792129.html
https://ria.ru/20231101/makeevka-1906765746.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878409371_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_042a9cc8c73c6cbbf0612fc139ab38ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, денис пушилин, политика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Политика
Пушилин постановил создать ситуационный центр главы ДНР

Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 ноя - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин постановил создать ситуационный центр главы республики в целях повышения эффективности и качества принятия решений, направленных на реализацию политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития.
"Во исполнение указа президента Российской Федерации от 25 июля 2013 года... в целях повышения эффективности и качества принятия управленческих решений, направленных на реализацию эффективной политики в сфере социально-экономического и общественно-политического развития, общественной безопасности, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, постановляю: создать ситуационный центр главы Донецкой народной республики", - говорится в указе Пушилина.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
Пушилин анонсировал обращение к жителям и депутатам ДНР
28 октября, 10:20
Правительству ДНР в течение двух месяцев со дня вступления указа в силу поручено утвердить положение о ситуационном центре, создать межведомственную рабочую группу для координации мероприятий по организации, функционированию и развитию ситуационного центра, утвердить положение об указанной работе. Также поручено определить органы исполнительной власти ДНР, а контроль исполнения указа возложить на председателя правительства республики.
Указ вступает в силу со дня его официальной публикации.
Детский исследовательский центр, открытый в Макеевке в ДНР при поддержке Политехнического музея Москвы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
В ДНР открыли детский исследовательский центр
Вчера, 17:41
 
Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала