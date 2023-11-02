https://ria.ru/20231102/dokumenty-1906823775.html

ФСБ рассекретила документы о важных операциях ОГПУ

ФСБ рассекретила документы о важных операциях ОГПУ - РИА Новости, 02.11.2023

ФСБ рассекретила документы о важных операциях ОГПУ

ФСБ России опубликовала ряд рассекреченных архивных документов, касающихся работы созданного 100 лет назад Объединенного государственного политического... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T00:07

2023-11-02T00:07

2023-11-02T01:06

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россия

рсфср

феликс дзержинский

александр зданович

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ФСБ России опубликовала ряд рассекреченных архивных документов, касающихся работы созданного 100 лет назад Объединенного государственного политического управления (ОГПУ), которое стало важным этапом в развитии отечественных органов государственной безопасности, защитивших страну в 1920-х годах.Второго ноября 1923 года президиум Центрального исполнительного комитета СССР принял постановление об образовании Объединенного государственного политического управления при Совете народных комиссаров СССР (ОГПУ при СНК СССР).С этого момента ОГПУ приобрело статус центрального государственного учреждения, а председатель ОГПУ вошел в состав советского правительства.ОГПУ при СНК СССР стало преемником Государственного политического управления при Наркомате внутренних дел РСФСР/НКВД СССР. Новая структура была учреждена "в целях объединения усилий республик по борьбе с политической и экономической контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом".Постановлением президиума ЦИК СССР 15 ноября 1923-го было утверждено "Положение об Объединенном государственном политическом управлении СССР и его органах" (этот документ опубликован сейчас). В тот же день на пост председателя Коллегии ОГПУ назначили Феликса Дзержинского – основателя советских органов госбезопасности. После его смерти руководителем ОГПУ стал Вячеслав Менжинский.Новые задачи для чекистовВ начале второй половины 1920-х восстановление народного хозяйства СССР после Гражданской войны в основном завершилось, и руководство страны объявило план индустриализации, чтобы укрепить независимость страны и усилить ее обороноспособность на фоне обострения противоречий между СССР и капиталистическими странами, чреватого военным столкновением.Поэтому, как подчеркивают историки спецслужб, дело было не в "смене вывески" органов госбезопасности — перед ОГПУ вставали новые задачи, связанные с обеспечением безопасности государства.Самую непримиримую позицию по отношению к Советскому Союзу тогда занимала Великобритания. В составе основной британской разведывательной службы SIS был организован Русский отдел, специально занимавшийся организацией подрывной деятельности против СССР и имевший свои резидентуры в странах, граничащих с Советским Союзом, а также в государствах, где находились центры русской эмиграции. Усиливалась работа по СССР французской и японской разведок. Особую значимость во второй половине 1920-х годов стала приобретать работа польской разведки.Зарубежные разведки вербовали агентов для переброски в СССР в эмигрантских организациях, являвшихся в свою очередь самостоятельными антисоветскими центрами. В их числе — "Российский общевоинский союз" (РОВС), "Союз офицеров русской армии и флота", "Национальный союз русской молодежи", "Комитет освобождения Кавказа", созданная в конце 1920-х годов "Организация украинских националистов" (ОУН, запрещена в России)* и другие.Подрывная деятельность зарубежных разведок и эмигрантских организаций состояла в сборе информации военного, политического и экономического характера, установлении связей и организации антисоветского подполья, антисоветской пропаганде, проведении диверсионных и террористических актов и т. д. Внутри СССР оставались слои населения, также не разделявшие коммунистической идеологии.В условиях роста реальной опасности новой вооруженной интервенции руководство СССР поставило ОГПУ задачу активизировать разведывательную работу по добыванию информации о планах правительств западных стран в отношении Советского Союза.Иностранный отдел (ИНО, внешняя разведка) ОГПУ был в связи с этим выделен из состава Секретно-оперативного управления в самостоятельный отдел с подчинением председателю ОГПУ. Действуя в контакте с Контрразведывательным (КРО) и Восточным отделами, ИНО активизировал мероприятия по внедрению своих агентов за рубежом.Операция, спасшая странуОчень напряженно, но при этом и очень эффективно работала советская контрразведка. Продолжалась начатая в конце 1921 года оперативная игра с центрами русской эмиграции "Трест", в результате которой были ликвидированы диверсионные группы в Москве и Ленинграде, раскрыты связи эмигрантских организаций с зарубежными разведками и подорвано доверие рядовых эмигрантов к руководителям этих организаций. Обложку разработки "Трест" публикует сейчас ФСБ.Операция "Трест" обезопасила Россию от военного вторжения с Запада, которое могло оказаться смертельным для страны, и оказала большое влияние на дальнейшее развитие контрразведывательного искусства, ранее рассказал в интервью РИА Новости доктор исторических наук, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Александр Зданович.Главным результатом операции "Трест" он назвал то, что молодая советская контрразведка смогла продвинуть западным разведкам и политикам дезинформацию о том, что Красная Армия укрепилась настолько, что способна решительно и успешно ответить на любую попытку интервенции извне. В основу "Треста" лег метод так называемой легендированной организации. Речь шла о создании у противника прочной уверенности в существовании (на самом деле вымышленной) мощной, обладавшей большими возможностями авторитетной структуры, враждебной к советской власти, и потому представлявшей большой интерес с точки зрения содействия врагам в реализации их замыслов в отношении советской России. Это легендирование проводилось на уровне мельчайших нюансов. В итоге противник должен был попасть в сети, искусно расставленные Лубянкой. То есть происходило бы то, что на профессиональном языке контрразведчиков называлось "отвлечением внимания на негодный объект".Также проводились операции "Синдикат-2" (по ликвидации антисоветского савинковского подполья, обложку справки об этом деле публикует ФСБ), "Синдикат-4" (агентурное проникновение в английскую разведку от имени легендированной "Внутренней русской национальной организации"), "Заморские" (велась полномочным представительством ОГПУ по Северо-Кавказскому краю против РОВС и румынской разведки), "Маки-Мираж" против японской разведки на Сахалине, "Консул" против английской и румынской разведок и резидентуры РОВС в Румынии и другие. ФСБ ныне обнародовала и обложку обвинительного заключения по делу контрреволюционной организации "Народного союза защиты родины и свободы". Охрана оборонных объектовДругим направлением деятельности, на которое руководство СССР нацеливало органы госбезопасности, стало обеспечение охраны от диверсий объектов промышленности и сооружений, имевших оборонное значение. В составе Экономического управления ОГПУ для организации контрразведывательной работы на военных предприятиях сформировали Специальный отдел. В мае 1927 года советское правительство постановило создать для охраны военных объектов специальные войска в составе войск ОГПУ.При местных органах ОГПУ действовали специальные межведомственные комиссии по борьбе с диверсиями, на которые одновременно возлагался контроль за общей и противопожарной охраной промышленных предприятий и других объектов.ОГПУ получало информацию о состоянии дел и недостатках в работе государственных учреждений, промышленных предприятий и кооперативных организаций, которая передавалась в Центральный комитет ВКП(б), правительству и руководству региональных партийных комитетов. Экономическая безопасностьВ 1928-1929 годах Экономическое управление ОГПУ провело ряд операций, широко освещавшихся в печати, по борьбе с "экономической контрреволюцией" в Донбассе, в Наркомате путей сообщения, золото-платиновой промышленности и другие.В феврале 1926 года органы ОГПУ провели в масштабах страны специальные операции по борьбе с фальшивомонетчиками и валютчиками. В 1926-1927 годах Иностранный отдел ОГПУ информировал Экономическое управление о существовании в Париже и Берлине фабрик для печатания советских денег. В эти годы в органах госбезопасности с использованием агентов велось свыше 150 дел по выявлению и ликвидации групп фальшивомонетчиков.На Секретный и Восточный отделы ОГПУ возлагалось также руководство борьбой с националистическими движениями в национальных республиках Союза. В 1929 году органы госбезопасности разработали и реализовали крупные операции на Украине, в Крыму и в Азербайджане. В августе-сентябре 1925 года подразделения войск ОГПУ и Северо-Кавказского военного округа провели крупномасштабную операцию в Чечне, в ходе которой были захвачены или уничтожены несколько сот бандитов. В первой половине 1927 года окончательно были ликвидированы белогвардейские отряды в Якутии.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230426/fitin-1867757371.html

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ссср, россия, рсфср, феликс дзержинский, александр зданович, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)