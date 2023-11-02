В МИД прокомментировали заявления США по беспорядкам в Дагестане
МИД назвал сравнение беспорядков в Дагестане с еврейскими погромами провокацией
© AP PhotoЛюди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
© AP Photo
Люди на взлетно-посадочной полосе аэропорта Махачкалы
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сравнение официальными лицами США беспорядков в Дагестане с еврейскими погромами являются ложной исторической аналогией и очередной провокацией, нацеленной на разжигание националистических чувств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сравнил беспорядки в Дагестане с еврейскими погромами конца 19 и начала 20 века. Подобную позицию высказал официальный представитель госдепа Мэтт Миллер, заявив о схожести этих событий с погромами.
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"Подобные заявления - это очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств. Мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуации у нас в стране. Это ложные исторические несуществующие параллели, которые не имеют права озвучиваться официальными органами власти", - сказала Захарова.
В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников.
По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.