https://ria.ru/20231102/dagestan-1906939624.html

В МИД прокомментировали заявления США по беспорядкам в Дагестане

В МИД прокомментировали заявления США по беспорядкам в Дагестане - РИА Новости, 02.11.2023

В МИД прокомментировали заявления США по беспорядкам в Дагестане

Сравнение официальными лицами США беспорядков в Дагестане с еврейскими погромами являются ложной исторической аналогией и очередной провокацией, нацеленной на... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:58

2023-11-02T13:58

2023-11-02T13:59

мария захарова

сша

махачкала

беспорядки в аэропорту махачкалы

джон кирби

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906098792_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_523c1002eded75f954b590b3b4029bfd.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Сравнение официальными лицами США беспорядков в Дагестане с еврейскими погромами являются ложной исторической аналогией и очередной провокацией, нацеленной на разжигание националистических чувств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Ранее представитель Белого дома Джон Кирби сравнил беспорядки в Дагестане с еврейскими погромами конца 19 и начала 20 века. Подобную позицию высказал официальный представитель госдепа Мэтт Миллер, заявив о схожести этих событий с погромами. "Подобные заявления - это очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств. Мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуации у нас в стране. Это ложные исторические несуществующие параллели, которые не имеют права озвучиваться официальными органами власти", - сказала Захарова.В воскресенье в Дагестане местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что прорвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля, начались беспорядки. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.

https://ria.ru/20231030/telegram-1906285882.html

сша

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, сша, махачкала, беспорядки в аэропорту махачкалы, джон кирби, в мире