https://ria.ru/20231102/brechalov-1907036258.html

Бречалов наградил труженников, занесенных в Доску Почета Удмуртии

Бречалов наградил труженников, занесенных в Доску Почета Удмуртии - РИА Новости, 02.11.2023

Бречалов наградил труженников, занесенных в Доску Почета Удмуртии

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил награды трудовым коллективам и жителям, занесённых в республиканскую Доску Почёта, сообщили в пресс-службе руководителя РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T18:39

2023-11-02T18:39

2023-11-02T18:39

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 2 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил награды трудовым коллективам и жителям, занесённых в республиканскую Доску Почёта, сообщили в пресс-службе руководителя региона. В преддверии Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии в Доме дружбы народов глава региона Александр Бречалов провел государственный прием, где вручил свидетельства коллективам и жителям республики, занесенным на республиканскую Доску почета, а также дипломы лауреатам Государственной премии Удмуртской Республики, информирует пресс-служба. "У нас есть общая цель - видеть нашу Удмуртию, нашу страну - процветающими. Россия всегда была родным домом для множества народов и наша республика - тоже. В ней под одной крышей живут представители более ста национальностей, которые знают, что с ними всегда рядом добрые соседи и готовы поддержать в непростые моменты", - цитирует пресс-служба Бречалова. Он отметил, что "сегодня, когда в мире происходят серьезные конфликты и глобальные перемены, мы стали еще сплочённее и готовы преодолевать любые трудности, сообща противостоять самым суровым вызовам времени". "Можно сказать очень много теплых искренних слов про каждого из вас. Именно вы делаете всё возможное, чтобы наша страна развивалась, шла вперед, была сильна как никогда. Огромное вам спасибо! Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким", - обратился он к участникам торжественной церемонии. В пресс-службе рассказали, что в этом году руководством республики принято решение на Доске почета увеличить количество фотографий. В прошлые годы вносились 50 человек и 13 коллективов. А на Доске почета 2023 года - 54 человека и 15 самых успешных коллективов. "Среди них - слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Ижевского электромеханического завода "Купол" Андрей Казьмин, который восстанавливал ракетно-зенитные комплексы "ТОР" в зоне СВО. Также обучил бойцов проводить ремонтные работы. Благодаря богатому опыту наравне с конструкторами и технологами на своем предприятии участвует в модернизации боевых машин", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, за патриотическое воспитание молодежи свидетельство получила Мария Зименкова, директор сарапульского детского морского центра "Норд" имени вице-адмирала Старикова. Среди лауреатов Государственной премии Удмуртской Республики – семья Дмитрия и Ольги Веретенниковых из Увинского района, которые получили награду за пропаганду здорового образа жизни. В Год педагога и наставника лауреатами Госпремии стали преподаватели удмуртского языка за серию учебников "Здравствуй, Удмуртский язык!". За разработку комплексов с управляемыми боеприпасами награду получил коллектив дивизиона специальных машин Концерна "Калашников". Сейчас комплексы успешно применяются в зоне спецоперации, сохраняя жизни наших бойцов, добавили в пресс-службе. "Мы все очень разные, не только по профессии, но и по вероисповеданию, по национальности, по характеру. Сегодня видя, как сверкают ваши глаза, я чувствую любовь каждого к своему делу. Невозможно сделать без души то, что делаете вы. Нас объединяет любовь к Удмуртии, к нашей стране, в этом мы абсолютно едины. А когда мы едины – мы непобедимы", - резюмировал глава Удмуртии.

https://ria.ru/20231023/zima-1904751661.html

https://ria.ru/20230926/shkoly-1898753521.html

https://ria.ru/20230926/pamyat-1898690373.html

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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, россия