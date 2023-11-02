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"Хезболла" заявила об ударе БПЛА по позициям Израиля в районе ферм Шебаа - РИА Новости, 02.11.2023
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18:48 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/bpla-1907038198.html
"Хезболла" заявила об ударе БПЛА по позициям Израиля в районе ферм Шебаа
"Хезболла" заявила об ударе БПЛА по позициям Израиля в районе ферм Шебаа - РИА Новости, 02.11.2023
"Хезболла" заявила об ударе БПЛА по позициям Израиля в районе ферм Шебаа
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар двумя беспилотниками по израильским позициям в районе ферм Шебаа. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:48
2023-11-02T18:48
израиль
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
ливан
наджиб микати
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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар двумя беспилотниками по израильским позициям в районе ферм Шебаа. Фермы Шебаа являются спорной территорией между Ливаном и Израилем, который оккупировал их в ходе Шестидневной войны в 1967 году. "Сегодня после полудня бойцы "Хезболлах" атаковали штаб командования батальоном оккупации (израильских войск - ред.) в районе казарм Зебдин на оккупированных ливанских фермах Шебаа при помощи двух атакующих беспилотников, начиненных большим количеством взрывчатых веществ", - говорится в заявлении "Хезболлах". В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231102/izrail-1906799908.html
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израиль, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, ливан, наджиб микати
Израиль, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Ливан, Наджиб Микати
"Хезболла" заявила об ударе БПЛА по позициям Израиля в районе ферм Шебаа

"Хезболла" заявила об ударе двумя БПЛА по позициям Израиля в районе ферм Шебаа

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" заявило, что нанесло удар двумя беспилотниками по израильским позициям в районе ферм Шебаа.
Фермы Шебаа являются спорной территорией между Ливаном и Израилем, который оккупировал их в ходе Шестидневной войны в 1967 году.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
У Израиля нет времени на победу над ХАМАС
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"Сегодня после полудня бойцы "Хезболлах" атаковали штаб командования батальоном оккупации (израильских войск - ред.) в районе казарм Зебдин на оккупированных ливанских фермах Шебаа при помощи двух атакующих беспилотников, начиненных большим количеством взрывчатых веществ", - говорится в заявлении "Хезболлах".
В последние недели израильские военные и ливанское шиитское движение "Хезболлах" регулярно обмениваются обстрелами. Ранее исполняющий обязанности главы правительства Ливана Наджиб Микати заявил, что власти работают над сохранением спокойной обстановки внутри страны на фоне эскалации между Израилем и сектором Газа.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 9 тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
ИзраильХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреЛиванНаджиб Микати
 
 
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