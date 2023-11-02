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МИД работает над ответом на лишение аккредитации в Болгарии журналиста "РГ" - РИА Новости, 02.11.2023
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14:38 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/bolgariya-1906950685.html
МИД работает над ответом на лишение аккредитации в Болгарии журналиста "РГ"
МИД работает над ответом на лишение аккредитации в Болгарии журналиста "РГ" - РИА Новости, 02.11.2023
МИД работает над ответом на лишение аккредитации в Болгарии журналиста "РГ"
Москва работает над ответом на аннулирование аккредитации в Болгарии корреспондента "Российской газеты" и планы властей выслать его из страны, заявила... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:38
2023-11-02T14:38
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва работает над ответом на аннулирование аккредитации в Болгарии корреспондента "Российской газеты" и планы властей выслать его из страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Речь идет о выработке сейчас ответных мер в связи с противоправными действиями Софии в отношении корреспондента "Российской газеты". Его вызвали в какие-то спецслужбы Болгарии, проводили какие-то беседы, угрожали изъятием аккредитации, аннулированием визы, потом это все реализовали. На это все мы будем отвечать", - сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что за действиями болгарских властей стояли внешние силы, которые оказали на Болгарию воздействие. Во вторник, 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.
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в мире, болгария, россия, москва, мария захарова
В мире, Болгария, Россия, Москва, Мария Захарова
МИД работает над ответом на лишение аккредитации в Болгарии журналиста "РГ"

МИД работает над ответом на аннулирование аккредитации в Болгарии журналиста РГ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва работает над ответом на аннулирование аккредитации в Болгарии корреспондента "Российской газеты" и планы властей выслать его из страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Речь идет о выработке сейчас ответных мер в связи с противоправными действиями Софии в отношении корреспондента "Российской газеты". Его вызвали в какие-то спецслужбы Болгарии, проводили какие-то беседы, угрожали изъятием аккредитации, аннулированием визы, потом это все реализовали. На это все мы будем отвечать", - сказала Захарова на брифинге.
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Она отметила, что за действиями болгарских властей стояли внешние силы, которые оказали на Болгарию воздействие.
Во вторник, 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.
 
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