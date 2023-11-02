https://ria.ru/20231102/blokada-1906825369.html

Россия потребовала в ООН безотлагательной отмены американской блокады Кубы

Россия потребовала в ООН безотлагательной отмены американской блокады Кубы - РИА Новости, 02.11.2023

Россия потребовала в ООН безотлагательной отмены американской блокады Кубы

Россия требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, заявил на заседании Генассамблеи ООН... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T00:34

2023-11-02T00:34

2023-11-02T00:34

куба

сша

россия

василий небензя

оон

генеральная ассамблея оон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143931/64/1439316423_0:608:1483:1442_1920x0_80_0_0_9ad73d94c42171347c35159cf3a8311b.jpg

ООН, 2 ноя – РИА Новости. Россия требует безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы, заявил на заседании Генассамблеи ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. В Генассамблее в эти дни рассматривается ежегодный проект резолюции против американской экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. "Рассчитываем на то, что администрация и Конгресс США, наконец, прислушаются к ясно выраженному всеобщему призыву и приступят к снятию антикубинского эмбарго и исключению Кубы из списка государств-спонсоров терроризма без предварительных условий и ущемления ее национального суверенитета", - сказал Небензя. По его словам, в подтверждение своей позиции РФ вновь безоговорочно поддержит проект резолюции. "Вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества требуем безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы. Разделяем положения внесенного Гаваной проекта резолюции Генассамблеи", - подчеркнул постпред. Как указал Небензя, Москва выражает решительный протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права и Устава ООН. "Действия США и их союзников по введению односторонних незаконных санкций в обход СБ ООН носят откровенно неоколониальный характер и основываются на систематических попытках преследования и подавления неугодных режимов по всему миру", - отметил постпред. По словам Небензи, антикубинское эмбарго – характерный пример внешнеполитического давления Вашингтона в духе "возрожденной" США "Доктрины Монро", неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенной страны, демонстрирующий пренебрежение гуманитарными ценностями и правами человека. "Блокада суверенного государства, не представляющего никакой угрозы США либо их гражданам, утверждение рестрикций в качестве нормы межгосударственного общения подрывают основы глобальной и региональной стабильности и развития. Об этом все громче заявляют и другие делегации, в том числе соседи Кубы в регионе, которые сталкиваются с "вторичными" и "третичными" последствиями антикубинских санкций. Считаем, что Генеральный секретарь ООН, в чьи обязанности входит содействие выполнению решений Генассамблеи ООН, должен уделить особое внимание этому вопросу", - подчеркнул Небензя. Он рассказал о потерях кубинской экономики от американского эмбарго. "Цифры говорят сами за себя: по данным кубинской стороны, с марта 2022 года по февраль 2023 года потери от американского эмбарго составили более 4,8 миллиарда долларов США – более 405 миллионов долларов США в месяц. По состоянию на октябрь 2023 год общий ущерб экономике Кубы за всю историю эмбарго вырос до 159 миллиардов долларов США", - отметил постпред.

https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html

https://ria.ru/20231024/volodin-1904901805.html

https://ria.ru/20231019/proekt-1903873676.html

куба

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

куба, сша, россия, василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон, в мире