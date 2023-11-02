https://ria.ru/20231102/bespilotnik-1907043246.html

Армия Иордании заявила о перехвате беспилотника с наркотиками из Сирии

Армия Иордании заявила о перехвате беспилотника с наркотиками из Сирии - РИА Новости, 02.11.2023

Армия Иордании заявила о перехвате беспилотника с наркотиками из Сирии

Армия Иордании заявила, что перехватила залетевший с территории Сирии беспилотник с наркотиками. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T19:08

2023-11-02T19:08

2023-11-02T19:08

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КАИР, 2 ноя - РИА Новости. Армия Иордании заявила, что перехватила залетевший с территории Сирии беспилотник с наркотиками. "Пограничные войска в координации с управлением по борьбе с наркотиками и органами военной безопасности зафиксировали попытку незаконного пересечения границы беспилотником с территории Сирии", - говорится в заявлении вооруженных сил королевства. Согласно заявлению, беспилотник перевозил метамфетамин и был перехвачен иорданскими военными. Начиная с июня вооруженные силы Иордании неоднократно информировали, что сбивали беспилотники, залетавшие на территорию королевства из Сирии. Сообщалось, что сбитые дроны, в частности, перевозили наркотики и оружие. Сирия, Иордания и Ирак ранее договорились создать совместную группу для противодействия производству наркотиков в САР и их распространению в регионе.

https://ria.ru/20231031/konflikt-1906564077.html

https://ria.ru/20231025/iordaniya-1905171263.html

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в мире, иордания, сирия, ирак