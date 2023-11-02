https://ria.ru/20231102/belorussiya-1906825829.html

Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии

Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии - РИА Новости, 02.11.2023

Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии

Правительство Белоруссии постановило прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии, картографии и... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T00:47

2023-11-02T00:47

2023-11-02T00:47

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МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров. "Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли, подписанного в Бресте 18 июня 2001 года", - говорится в постановлении. МИД Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Постановление вступило в силу со дня принятия - 1 ноября. Украина в ноябре прошлого года в одностороннем порядке вышла из данного соглашения. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.

https://ria.ru/20231006/ukraina-1901016047.html

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белоруссия, в мире, украина, земля