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Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии - РИА Новости, 02.11.2023
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00:47 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/belorussiya-1906825829.html
Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии
Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии - РИА Новости, 02.11.2023
Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии
Правительство Белоруссии постановило прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии, картографии и... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T00:47
2023-11-02T00:47
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МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров. "Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли, подписанного в Бресте 18 июня 2001 года", - говорится в постановлении. МИД Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения. Постановление вступило в силу со дня принятия - 1 ноября. Украина в ноябре прошлого года в одностороннем порядке вышла из данного соглашения. Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
https://ria.ru/20231006/ukraina-1901016047.html
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белоруссия, в мире, украина, земля
Белоруссия, В мире, Украина, Земля
Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии

Белоруссия прекратила действие соглашения с Киевом в сфере картографии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроспект Независимости и площадь Победы в Минске
Проспект Независимости и площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 2 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии постановило прекратить действие межправительственного соглашения с Украиной о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны постановлении Совета министров.
«
"Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимодействии в области геодезии, картографии и дистанционного зондирования Земли, подписанного в Бресте 18 июня 2001 года", - говорится в постановлении.
МИД Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения.
Постановление вступило в силу со дня принятия - 1 ноября.
Украина в ноябре прошлого года в одностороннем порядке вышла из данного соглашения.
Украина в последнее время регулярно сообщает о выходе из ряда соглашений с Белоруссией. Власти Белоруссии в свою очередь на национальном правовом уровне оформляют прекращение действия этих документов.
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