https://ria.ru/20231102/avtokreditovanie-1907054612.html

Программу льготного автокредитования дофинансируют в этом году

Программу льготного автокредитования дофинансируют в этом году - РИА Новости, 02.11.2023

Программу льготного автокредитования дофинансируют в этом году

Программа льготного автокредитования будет в ближайшее время дофинансирована на 1,2 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T20:30

2023-11-02T20:30

2023-11-02T20:37

экономика

россия

денис мантуров

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

дальний восток

тульская область

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Программа льготного автокредитования будет в ближайшее время дофинансирована на 1,2 миллиарда рублей, сообщил вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "В ближайшее время программа льготного автокредитования будет дофинансирована на 1,2 млрд рублей на 2023 год. Таким образом, мы продолжаем обеспечивать возможность приобрести автомобили отечественного производства по доступной цене в рамках уже показавших себя востребованными у наших граждан программ", – сказал вице-премьер, слова которого приводит пресс-служба министерства. Ранее в рамках программы на этот год было выделено 5,1 миллиарда рублей. Сейчас льготными автокредитами могут воспользоваться медработники, работники сферы образования, а также участники СВО и их семьи. Как ранее в четверг заявил премьер-министр Михаил Мишустин теперь в программу включены и людей с инвалидностью. По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под неё подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е". При этом скидка на льготное приобретение электромобиля российского производства в кредит увеличена с 25% до 35%, напомнили в Минпромторге. Также до 35% (но не более 925 тысяч рублей) увеличена скидка на их лизинг. Кроме того, согласно пописанному Мишустиным постановлению, льготные автокредиты с 2024 года будут выдаваться на машины с высокой локализаций, требования по которой будут расти в ближайшую трёхлетку. "Не менее 1600 баллов в 2024 году, не менее 2000 баллов в 2025 году и не менее 2500 баллов в 2026 году. Данное требование вступит в силу с 1 января 2024 года (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года №719)", - уточнили в министерстве критерии локализации. В Минпромторге также добавили, что льготная программа также будет распространяться на высокоавтоматизированные транспортные средства, передаваемые в лизинг в рамках реализации инициативы "Беспилотные логистические коридоры". Речь идет о беспилотных магистральных тягачах производства "КАМАЗ". Их использование началось в июне 2023 года на федеральной автодороге М-11 "Нева".

https://ria.ru/20230929/elektromobili-1899491371.html

https://ria.ru/20231024/avtoprom-1904918996.html

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экономика, россия, денис мантуров, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), дальний восток, тульская область