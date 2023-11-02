https://ria.ru/20231102/avtokreditovanie-1906984319.html
В России расширят программу льготного автокредитования
В России расширят программу льготного автокредитования - РИА Новости, 02.11.2023
В России расширят программу льготного автокредитования
Правительство расширит программу льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T16:16
2023-11-02T16:16
2023-11-02T16:41
экономика
михаил мишустин
общество
авто
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Правительство расширит программу льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. "Теперь воспользоваться льготным предложением также смогут люди и с ограничениями по здоровью", — отметил он.Глава кабмина рассказал, что в ближайшие три года на поддержку российских компаний автомобильной промышленности и повышение спроса на их продукцию выделят около 30 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, позволяющей получить скидку в размере до 25 процентов от стоимости автомобиля определенным категориям граждан: медработникам, учителям, участникам СВО, а также их родным и близким. "При покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35 процентов. То есть государство вернет покупателю до 925 тысяч рублей", — отметил Мишустин.По его словам, правительство рассчитывает, что благодаря принятым мерам еще больше россиян смогут приобрести такие автомобили. Мишустин добавил, что это будет способствовать в том числе улучшению экологической ситуации.
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экономика, михаил мишустин, общество, авто
Экономика, Михаил Мишустин, Общество, Авто
В России расширят программу льготного автокредитования
В России расширят льготное автокредитование на людей с ограничениями по здоровью
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Правительство расширит программу льготного автокредитования на людей с ограничениями по здоровью, сообщил
премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«
"Теперь воспользоваться льготным предложением также смогут люди и с ограничениями по здоровью", — отметил он.
Глава кабмина рассказал, что в ближайшие три года на поддержку российских компаний автомобильной промышленности и повышение спроса на их продукцию выделят около 30 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на реализацию действующей программы автокредитования, позволяющей получить скидку в размере до 25 процентов от стоимости автомобиля определенным категориям граждан: медработникам, учителям, участникам СВО, а также их родным и близким.
"При покупке отечественных электромобилей в кредит скидка увеличится до 35 процентов. То есть государство вернет покупателю до 925 тысяч рублей", — отметил Мишустин.
По его словам, правительство рассчитывает, что благодаря принятым мерам еще больше россиян смогут приобрести такие автомобили. Мишустин добавил, что это будет способствовать в том числе улучшению экологической ситуации.
Электромобили "Москвич" включили в программу льготного автокредитования