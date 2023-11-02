https://ria.ru/20231102/aviaudary-1907067993.html
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе - РИА Новости, 02.11.2023
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе
ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба сирийской провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:44
2023-11-02T22:44
2023-11-02T22:44
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба сирийской провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций вооруженных сил САР, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить. Он отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
https://ria.ru/20231102/bespilotnik-1907043246.html
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе
ВКС России нанесли авиаудары по подземным укрытиям боевиков в сирийском Идлибе