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ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе - РИА Новости, 02.11.2023
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22:44 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/aviaudary-1907067993.html
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе - РИА Новости, 02.11.2023
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе
ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба сирийской провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T22:44
2023-11-02T22:44
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
сирия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба сирийской провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций вооруженных сил САР, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить. Он отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), сирия, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Сирия, Воздушно-космические силы России
ВКС России нанесли удары по подземным укрытиям боевиков в Идлибе

ВКС России нанесли авиаудары по подземным укрытиям боевиков в сирийском Идлибе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28
Вертолет Ми-28 - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба сирийской провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций вооруженных сил САР, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
«
"ВКС России нанесли авиационные удары в районах Сфухон и Халуба провинции Идлиб по подземным укрытиям боевиков, причастных к обстрелам позиций сирийских правительственных войск", - сказал Кулить.
Он отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
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В миреРоссияИдлиб (мухафаза)СирияВоздушно-космические силы России
 
 
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