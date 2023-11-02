https://ria.ru/20231102/aviabomby-1906878903.html
Жителей Севастополя предупредили об уничтожении трех авиабомб времен ВОВ
Жителей Севастополя предупредили об уничтожении трех авиабомб времен ВОВ - РИА Новости, 02.11.2023
Жителей Севастополя предупредили об уничтожении трех авиабомб времен ВОВ
В Севастополе в четверг уничтожат три авиабомбы и более 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, будет громко, предупредил губернатор Михаил... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T11:32
2023-11-02T11:32
2023-11-02T11:32
севастополь
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. В Севастополе в четверг уничтожат три авиабомбы и более 1200 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, будет громко, предупредил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."Сегодня сотрудники МЧС в районе бухты Гильзовая ориентировочно с 12.00 до 14.00 будут уничтожать три авиабомбы времен ВОВ — ФАБ-100 и ФАБ-50. При проведении идентификации типов взрывателей авиационных бомб было выявлено, что взрыватели бомб сильно повреждены, поэтому обезвреживать взрывоопасные предметы специалисты будут на месте", - написал Развожаев.По его словам, также на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 13.00 до 17.00 планово уничтожат более 1200 боеприпасов времен войны, которые подняли со дна бухты Гильзовая. "Будет громко, поэтому предупреждаю заранее", - подчеркнул губернатор.
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севастополь, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей Севастополя предупредили об уничтожении трех авиабомб времен ВОВ
Развожаев: в Севастополе уничтожат три авиабомбы времен ВОВ в четверг