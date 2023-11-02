https://ria.ru/20231102/armeniya-1906925805.html

В МИД России прокомментировали встречу секретаря Совбеза Армении с Ермаком

В МИД России прокомментировали встречу секретаря Совбеза Армении с Ермаком - РИА Новости, 02.11.2023

В МИД России прокомментировали встречу секретаря Совбеза Армении с Ермаком

Россия рассматривает встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком как демонстративный... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T13:21

2023-11-02T13:21

2023-11-02T13:45

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Россия рассматривает встречу секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком как демонстративный антироссийский шаг, руководство Армении разрушает союзнические отношения Москвы и Еревана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.Ранее посольство Армении в Киеве сообщило, что 28 октября на Мальте состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которой обсуждались отношения двух стран."Мы рассматриваем (встречу - ред.) как демонстративный антироссийский жест официального Еревана", - сообщила Захарова, комментируя переговоры представителей Армении и Украины.Официальный представитель МИД России заявила об активизации отношений Еревана и Киева, напомнив о поездке на Украину супруги премьера Армении Никола Пашиняна Анны Акопян, а также о контактах спикера нацсобрания Армении Алена Симоняна с главой Верховной рады Украины Русланом Стефанчуком."В Ереване должны отдавать себе отчет, что речь идет о демонстративном заигрывании с теми, кто агрессивно противостоит нашей стране. Другого определения тут нет. Вызывает сожаление, что нынешнее руководство республики целенаправленно, упорно разрушает наши союзнические отношения", - заключила Захарова.Встреча по Украине, посвященная вопросам реализации киевской "формулы мира", которую в Москве называют оторванной от реальности, прошла на Мальте в субботу 28 октября. Ранее сообщалось, что в список участников вошли страны G7, Катар, ЮАР, Индия и Турция. Офис Зеленского сообщал об участии во встрече на Мальте представителей более 50 государств. Представители Китая не приняли в ней участие.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут МУС, так как инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. Спикер парламента Ален Симонян утверждает, что выгод для страны от ратификации Римского статута много, так как "против Армении совершались и совершаются военные преступления". При этом он добавил, что обсуждение с Россией спорных вопросов продолжается.Российская сторона не раз выражала неодобрение планов Еревана ратифицировать документ. В частности, источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства России. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с Россией, подчеркнули там.Восьмого сентября посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был вызван в министерство иностранных дел России, где обратили внимание на ряд "недружественных шагов" Еревана, включая запуск процесса ратификации Римского статута МУС, поездку в Киев жены Пашиняна с передачей гумпомощи, проведение на армянской территории военных учений с участием США. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута МУС, контакты с Украиной и учения Армении с США, заявила, что "подобными шагами официальный Ереван создает благоприятные условия для проведения Вашингтоном и Брюсселем их враждебной политики по отношению к России".

https://ria.ru/20231025/dialog-1905269979.html

https://ria.ru/20231027/armeniya-1905594258.html

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россия, армения, в мире, украина, андрей ермак, армен григорян, мария захарова