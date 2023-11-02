https://ria.ru/20231102/arktika-1906945395.html

Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД

Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2023

Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД

Ряд стран и организаций пытаются ограничить хозяйственную экономическую деятельность в Арктике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:16

2023-11-02T14:16

2023-11-02T14:16

арктика

россия

николай корчунов

арктический совет

экономика

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ряд стран и организаций пытаются ограничить хозяйственную экономическую деятельность в Арктике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. "Мы также отмечаем в последнее время попытки некоторых стран и организаций под теми или иными предлогами ограничить хозяйственную экономическую деятельность в высоких широтах" , - сказал Корчунов на международном форуме "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов". При этом он отметил, что Арктический совет, который объединяет восемь арктических государств, представителей всех коренных народов Арктического региона, не принимал каких-либо решений, которые бы ограничивали экономическую деятельность в высоких широтах, понимая в том числе и свою ответственность за социально-экономическое развитие региона, благополучие его жителей, включая коренные народы.

https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html

арктика

россия

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Дарья Буймова

арктика, россия, николай корчунов, арктический совет, экономика