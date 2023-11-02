Рейтинг@Mail.ru
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 02.11.2023
https://ria.ru/20231102/arktika-1906945395.html
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2023
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД
Ряд стран и организаций пытаются ограничить хозяйственную экономическую деятельность в Арктике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:16
арктика
россия
николай корчунов
арктический совет
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886832553_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e22be3b4b3a2b0fafd26b7d7ffdd1e14.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ряд стран и организаций пытаются ограничить хозяйственную экономическую деятельность в Арктике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. "Мы также отмечаем в последнее время попытки некоторых стран и организаций под теми или иными предлогами ограничить хозяйственную экономическую деятельность в высоких широтах" , - сказал Корчунов на международном форуме "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов". При этом он отметил, что Арктический совет, который объединяет восемь арктических государств, представителей всех коренных народов Арктического региона, не принимал каких-либо решений, которые бы ограничивали экономическую деятельность в высоких широтах, понимая в том числе и свою ответственность за социально-экономическое развитие региона, благополучие его жителей, включая коренные народы.
https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html
арктика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886832553_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6596149418477ecdaf20f2ef5d7962fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
арктика, россия, николай корчунов, арктический совет, экономика
Арктика, Россия, Николай Корчунов, Арктический совет, Экономика
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД

МИД: некоторые страны пытаются ограничить экономическую деятельность в Арктике

© iStock.com / TTГород Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© iStock.com / TT
Город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ряд стран и организаций пытаются ограничить хозяйственную экономическую деятельность в Арктике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.
"Мы также отмечаем в последнее время попытки некоторых стран и организаций под теми или иными предлогами ограничить хозяйственную экономическую деятельность в высоких широтах" , - сказал Корчунов на международном форуме "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов".
При этом он отметил, что Арктический совет, который объединяет восемь арктических государств, представителей всех коренных народов Арктического региона, не принимал каких-либо решений, которые бы ограничивали экономическую деятельность в высоких широтах, понимая в том числе и свою ответственность за социально-экономическое развитие региона, благополучие его жителей, включая коренные народы.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
МИД отреагировал на заявления НАТО о подготовке к конфликту в Арктике
23 октября, 10:40
 
АрктикаРоссияНиколай КорчуновАрктический советЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала