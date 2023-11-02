https://ria.ru/20231102/arktika-1906945395.html
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 02.11.2023
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД
Ряд стран и организаций пытаются ограничить хозяйственную экономическую деятельность в Арктике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:16
2023-11-02T14:16
арктика
россия
николай корчунов
арктический совет
экономика
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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Ряд стран и организаций пытаются ограничить хозяйственную экономическую деятельность в Арктике, сообщил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. "Мы также отмечаем в последнее время попытки некоторых стран и организаций под теми или иными предлогами ограничить хозяйственную экономическую деятельность в высоких широтах" , - сказал Корчунов на международном форуме "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов". При этом он отметил, что Арктический совет, который объединяет восемь арктических государств, представителей всех коренных народов Арктического региона, не принимал каких-либо решений, которые бы ограничивали экономическую деятельность в высоких широтах, понимая в том числе и свою ответственность за социально-экономическое развитие региона, благополучие его жителей, включая коренные народы.
https://ria.ru/20231023/arktika-1904602618.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, россия, николай корчунов, арктический совет, экономика
Арктика, Россия, Николай Корчунов, Арктический совет, Экономика
Некоторые страны пытаются ограничить деятельность в Арктике, заявили в МИД
МИД: некоторые страны пытаются ограничить экономическую деятельность в Арктике