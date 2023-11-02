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"Росэнергоатом" опроверг информацию о новой атаке на Курскую АЭС - РИА Новости, 02.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 02.11.2023 (обновлено: 18:44 02.11.2023)
https://ria.ru/20231102/aes-1907034394.html
"Росэнергоатом" опроверг информацию о новой атаке на Курскую АЭС
"Росэнергоатом" опроверг информацию о новой атаке на Курскую АЭС - РИА Новости, 02.11.2023
"Росэнергоатом" опроверг информацию о новой атаке на Курскую АЭС
Концерн "Росэнергоатом" в официальном Telegram-канале опроверг сообщения ряда СМИ о якобы новой атаке на Курскую АЭС с помощью беспилотников: найденные обломки... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T18:33
2023-11-02T18:44
специальная военная операция на украине
росэнергоатом
безопасность
курская область
курская аэс
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" в официальном Telegram-канале опроверг сообщения ряда СМИ о якобы новой атаке на Курскую АЭС с помощью беспилотников: найденные обломки принадлежат БПЛА, атаковавшему станцию на минувшей неделе, Курская АЭС работает штатно."Информация, появившаяся в некоторых СМИ 2 ноября 2023 года в связи с обнаруженными обломками беспилотника на Курской АЭС, не соответствует действительности. Второго ноября атака на КуАЭС не зафиксирована. Обломки, найденные за периметром предприятия, принадлежат беспилотнику атаки 28 октября 2023 года", - говорится в сообщении "Росэнергоатома"."Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе 2,3,4 энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №1 в режиме работы без генерации. Радиационный фон на территории Курской АЭС в пределах природных значений", - подчеркивает концерн.
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росэнергоатом, безопасность, курская область, курская аэс, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Росэнергоатом, Безопасность, Курская область, Курская АЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР
"Росэнергоатом" опроверг информацию о новой атаке на Курскую АЭС

"Росэнергоатом" не фиксировал новых атак беспилотников на Курскую АЭС

© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станцииОбщий план Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© Фото : Архив центра общественной информации Курской атомной станции
Общий план Курской атомной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Концерн "Росэнергоатом" в официальном Telegram-канале опроверг сообщения ряда СМИ о якобы новой атаке на Курскую АЭС с помощью беспилотников: найденные обломки принадлежат БПЛА, атаковавшему станцию на минувшей неделе, Курская АЭС работает штатно.
"Информация, появившаяся в некоторых СМИ 2 ноября 2023 года в связи с обнаруженными обломками беспилотника на Курской АЭС, не соответствует действительности. Второго ноября атака на КуАЭС не зафиксирована. Обломки, найденные за периметром предприятия, принадлежат беспилотнику атаки 28 октября 2023 года", - говорится в сообщении "Росэнергоатома".
"Курская АЭС работает в штатном режиме. В работе 2,3,4 энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №1 в режиме работы без генерации. Радиационный фон на территории Курской АЭС в пределах природных значений", - подчеркивает концерн.
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