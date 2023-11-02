https://ria.ru/20231102/aeroflot-1906943175.html

Пассажирам рейса "Аэрофлота" Красноярск - Москва заменят самолет

Пассажирам рейса "Аэрофлота" Красноярск - Москва заменят самолет - РИА Новости, 02.11.2023

Пассажирам рейса "Аэрофлота" Красноярск - Москва заменят самолет

Авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам заменит самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Красноярск - Москва, часть пассажиров... РИА Новости, 02.11.2023

2023-11-02T14:09

2023-11-02T14:09

2023-11-02T14:09

красноярск

москва

аэрофлот

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам заменит самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Красноярск - Москва, часть пассажиров перебронирована на другие ближайшие рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Рейс "Аэрофлота" из Красноярска должен был вылететь в 07.15 (03.15 по мск), но был задержан из-за технической неисправности самолета, сообщалось в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Вылет рейса SU1481 Красноярск - Москва от 2.11.2023 задержан по техническим причинам. Перелет будет организован на резервном воздушном судне. Часть пассажиров перебронированы на другие ближайшие рейсы",- говорится в сообщении. На время ожидания пассажирам предоставлено питание, напитки и организовано размещение в гостинице, в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

https://ria.ru/20231101/derzhavin-1906709784.html

красноярск

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

красноярск, москва, аэрофлот