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Пассажирам рейса "Аэрофлота" Красноярск - Москва заменят самолет - РИА Новости, 02.11.2023
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14:09 02.11.2023
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Пассажирам рейса "Аэрофлота" Красноярск - Москва заменят самолет
Пассажирам рейса "Аэрофлота" Красноярск - Москва заменят самолет - РИА Новости, 02.11.2023
Пассажирам рейса "Аэрофлота" Красноярск - Москва заменят самолет
Авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам заменит самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Красноярск - Москва, часть пассажиров... РИА Новости, 02.11.2023
2023-11-02T14:09
2023-11-02T14:09
красноярск
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аэрофлот
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам заменит самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Красноярск - Москва, часть пассажиров перебронирована на другие ближайшие рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика. Рейс "Аэрофлота" из Красноярска должен был вылететь в 07.15 (03.15 по мск), но был задержан из-за технической неисправности самолета, сообщалось в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "Вылет рейса SU1481 Красноярск - Москва от 2.11.2023 задержан по техническим причинам. Перелет будет организован на резервном воздушном судне. Часть пассажиров перебронированы на другие ближайшие рейсы",- говорится в сообщении. На время ожидания пассажирам предоставлено питание, напитки и организовано размещение в гостинице, в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
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красноярск, москва, аэрофлот
Красноярск, Москва, Аэрофлот

Пассажирам рейса "Аэрофлота" Красноярск - Москва заменят самолет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" по техническим причинам заменит самолет, который должен был выполнить рейс по маршруту Красноярск - Москва, часть пассажиров перебронирована на другие ближайшие рейсы, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейс "Аэрофлота" из Красноярска должен был вылететь в 07.15 (03.15 по мск), но был задержан из-за технической неисправности самолета, сообщалось в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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"Вылет рейса SU1481 Красноярск - Москва от 2.11.2023 задержан по техническим причинам. Перелет будет организован на резервном воздушном судне. Часть пассажиров перебронированы на другие ближайшие рейсы",- говорится в сообщении.
На время ожидания пассажирам предоставлено питание, напитки и организовано размещение в гостинице, в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.
 
КрасноярскМоскваАэрофлот
 
 
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