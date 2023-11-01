https://ria.ru/20231101/zoopark-1906593648.html
Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
Московский зоопарк переходит на зимний режим работы - РИА Новости, 01.11.2023
Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
Московский зоопарк переходит на зимний режим работы, с 1 ноября и будет работать с 09.00 до 17.00, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:03
2023-11-01T11:03
2023-11-01T11:03
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Московский зоопарк переходит на зимний режим работы, с 1 ноября и будет работать с 09.00 до 17.00, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, приведенным на сайте, такой график продлится до 29 февраля 2024 года. Он отметил, что в течение всего холодного сезона для посетителей будут открыты теплые павильоны. Кроме того, животные, которые хорошо переносят холода, останутся в вольерах с выходом на улицу. При этом у них есть внутренние вольеры, гнезда и теплые подстилки из соломы. Большая панда Диндин со своим детенышем уже находится во внутренних помещениях, а самец Жуи пока активно гуляет на улице. Но с наступлением сильных морозов и его переведут во внутренний вольер. Отмечается, что снег пандам нравится, это их новое развлечение. В отличие от главы семейства панд, манул Тимофей не очень любит сугробы, передвигается по снегу медленно и осторожно. "Вход на территорию зоопарка будет закрываться в 16.00. До этого времени для посетителей открыты главный вход, вход возле станции метро "Баррикадная" и вход у детского зоопарка на Садовой-Кудринской улице", – добавляется в сообщении.
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Московский зоопарк
Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
Московский зоопарк переходит на зимний режим работы с 1 ноября до 29 февраля
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Московский зоопарк переходит на зимний режим работы, с 1 ноября и будет работать с 09.00 до 17.00, сообщается
на сайте мэра и правительства столицы.
По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, приведенным на сайте, такой график продлится до 29 февраля 2024 года. Он отметил, что в течение всего холодного сезона для посетителей будут открыты теплые павильоны.
Кроме того, животные, которые хорошо переносят холода, останутся в вольерах с выходом на улицу. При этом у них есть внутренние вольеры, гнезда и теплые подстилки из соломы.
Большая панда Диндин со своим детенышем уже находится во внутренних помещениях, а самец Жуи пока активно гуляет на улице. Но с наступлением сильных морозов и его переведут во внутренний вольер. Отмечается, что снег пандам нравится, это их новое развлечение.
В отличие от главы семейства панд, манул Тимофей не очень любит сугробы, передвигается по снегу медленно и осторожно.
"Вход на территорию зоопарка будет закрываться в 16.00. До этого времени для посетителей открыты главный вход, вход возле станции метро "Баррикадная" и вход у детского зоопарка на Садовой-Кудринской улице", – добавляется в сообщении.
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