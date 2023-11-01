https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906758861.html

Вызовы в журналистике свелись к выдавливанию неугодных, заявила Захарова

Вызовы в журналистике свелись к выдавливанию неугодных, заявила Захарова - РИА Новости, 01.11.2023

Вызовы в журналистике свелись к выдавливанию неугодных, заявила Захарова

Новые вызовы в журналистике приобретают вид выдавливания неугодных Западу, Россия будет обращать внимание западных стран на то, что "с ними будет то же самое",... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:29

2023-11-01T17:29

2023-11-01T17:29

россия

мария захарова

общество

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Новые вызовы в журналистике приобретают вид выдавливания неугодных Западу, Россия будет обращать внимание западных стран на то, что "с ними будет то же самое", заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Новые вызовы в журналистике приобретают вид выдавливания из журналистики тех, кто не угоден (Западу), так как хаос посеять полностью не получилось, и контуры журналистики как профессии остались, то теперь началось прямое выдавливание", - сказала Захарова в ходе второго форума "Развитие медиа в меняющемся мире" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". В качестве примера "выдавливания" журналистов из сферы дипломат упомянула аннулирование аккредитации корреспонденту "Российской газеты" в Болгарии Александру Гацаку и отметила, что Россия должна будет "рассказывать всем остальным странам", что "то же самое будут делать с ними". "Я эту тему начала активно продвигать в наших межмидовских консультациях, рассказывать, приводить факты лет 6-7 назад. Многие, в частности, китайские друзья сначала с недоверием на меня смотрели. Они считали, что их это не коснется. Коснулось и еще как. Китайская медиасреда пострадала очень сильно от агрессивного поведения Запада по разным направлениям", - добавила Захарова. Она указала, что опираться на международные площадки по теме "выдавливания" неугодных Западу журналистов и верить в их помощь не стоит, потому что "профильные институты подмяты Западом, боятся санкций и теперь уже расправы". "Они (международные площадки), к сожалению, себя дискредитировали. Рассуждать на тему прав человека и свободы слова после того, что сейчас творится в мире, и отсутствия какой-либо адекватной реакции им уже бесполезно, но мы все равно будем использовать и эти инструменты, так как они существуют", - заключила Захарова. Во вторник 31 октября "Российская газета" сообщила, что собственного корреспондента издания Александра Гацака намерены выслать из Болгарии, причины такого решения не озвучиваются. Журналист проинформировал руководство "Российской газеты" о получении посольством РФ в Софии уведомления МИД Болгарии об аннулировании его аккредитации и о предстоящей экстрадиции.

https://ria.ru/20230914/rusofobiya-1896340037.html

https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, мария захарова, общество, санкции в отношении россии