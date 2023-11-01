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Глава СЖР надеется, что ИИ поспособствует развитию креативной журналистики - РИА Новости, 01.11.2023
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12:48 01.11.2023 (обновлено: 12:49 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906651750.html
Глава СЖР надеется, что ИИ поспособствует развитию креативной журналистики
Глава СЖР надеется, что ИИ поспособствует развитию креативной журналистики - РИА Новости, 01.11.2023
Глава СЖР надеется, что ИИ поспособствует развитию креативной журналистики
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду, что генеративные модели искусственного интеллекта будут способствовать развитию более... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:48
2023-11-01T12:49
общество
россия
снг
соловьев владимир (журналист)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду, что генеративные модели искусственного интеллекта будут способствовать развитию более интеллектуальной и креативной журналистики, не ограничивая, а усиливая роль журналистов. "Уже сейчас ИИ бесплатно и в неограниченных количествах выдает тексты, пишет новости, и это будет только развиваться… Все же хочется надеяться на то, что генеративные модели будут способствовать более интеллектуальной и креативной журналистике, не ограничивая, а усиливая нашу роль", - сказал Соловьев на медиафоруме стран СНГ, который проходит в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Если сейчас существует очень непростая конкуренция журналистов с блогерами и Telegram-каналами, то в перспективе у них - жесточайшая конкуренция с искусственным интеллектом, полагает Соловьев. Форум организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества. В 2022 году в Первом медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://ria.ru/20231101/ii-1906581773.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
общество, россия, снг, соловьев владимир (журналист)
Общество, Россия, СНГ, Соловьев Владимир (журналист)
Глава СЖР надеется, что ИИ поспособствует развитию креативной журналистики

Глава СЖР: ряд моделей ИИ поспособствуют развитию креативной журналистики

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПрезидент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев выразил надежду, что генеративные модели искусственного интеллекта будут способствовать развитию более интеллектуальной и креативной журналистики, не ограничивая, а усиливая роль журналистов.
"Уже сейчас ИИ бесплатно и в неограниченных количествах выдает тексты, пишет новости, и это будет только развиваться… Все же хочется надеяться на то, что генеративные модели будут способствовать более интеллектуальной и креативной журналистике, не ограничивая, а усиливая нашу роль", - сказал Соловьев на медиафоруме стран СНГ, который проходит в международном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Если сейчас существует очень непростая конкуренция журналистов с блогерами и Telegram-каналами, то в перспективе у них - жесточайшая конкуренция с искусственным интеллектом, полагает Соловьев.
Форум организован медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества.
В 2022 году в Первом медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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ОбществоРоссияСНГСоловьев Владимир (журналист)
 
 
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