https://ria.ru/20231101/zhurnalistika-1906631102.html

Киселев назвал российскую журналистику самой свободной в мире

Киселев назвал российскую журналистику самой свободной в мире - РИА Новости, 01.11.2023

Киселев назвал российскую журналистику самой свободной в мире

У российской журналистики самый большой диапазон свободы в мире, заявил генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев на медиафоруме стран... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:38

2023-11-01T11:38

2023-11-01T12:13

медиа - общество

дмитрий киселев

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. У российской журналистики самый большой диапазон свободы в мире, заявил генеральный директор медиагруппы "России сегодня" Дмитрий Киселев на медиафоруме стран СНГ, который проходит в международном пресс-центре агентства. "Российская журналистика свободна, у нее, наверное, самый большой диапазон свободы в мире, есть одно ограничение, не надо фейков про российскую армию, совершенно понятно это в наше время. Благодаря работе коллег российское общество находится в балансе", — сказал он. По словам гендиректора медиагруппы, журналисты в России чувствуют себя уверенно, и именно это — залог свободы. "Мы понимаем, за что мы бьемся, именно за свободу. Наша свобода — это и ваша свобода. До тех пор, пока Россия будет сохраняться, Россия будет гарантировать свободу самим своим существованием, тем, что мы являемся противовесом в мире, (будет гарантировать свободу. — Прим. ред.) и в ваших странах, свободу жить так, как вы хотите", — отметил Киселев. Форум организовала медиагруппа "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Тема пленарного заседания — "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ. На форуме, в частности, выступит председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Государственной думы Александр Хинштейн, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, глава Россотрудничества Евгений Примаков, генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский, директор Лиги безопасного интернета, исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина, декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, директор института медиа Высшей школы экономики, телеведущий Эрнест Мацкявичюс. В дискуссиях примут участие представители политической элиты, СМИ и экспертного сообщества. В 2022 году в первом медиафоруме стран СНГ приняли участие 300 журналистов, политиков и экспертов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

https://ria.ru/20230913/denisov-1896016992.html

https://ria.ru/20230930/telekanaly-1899604024.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

медиа - общество, дмитрий киселев, россия